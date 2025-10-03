Chile y un milagro para clasificar; Japón líder perfecto: resumen Mundial Sub 20

El anfitrión Chile dejó escapar la victoria este viernes al ser remontado por Egipto en los descuentos, pero aseguró igualmente su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20, en un Grupo A que terminó liderado por Japón tras golear a Nueva Zelanda.

Vea también: Santa Fe goza, Cali se complica: resumen y posiciones de Libertadores Fecha 1

La selección chilena se adelantó con un disparo desde fuera del área del volante ofensivo Nicolás Cárcamo en el minuto 27, que encendió a un Estadio Nacional de Santiago casi repleto.

Los egipcios empataron al comienzo del segundo tiempo con un cabezazo del defensor Ahmed Abdin, tras un saque de esquina del extremo del Aston Villa, Omar Khedr.

Pese a tener al público de su lado, Chile se echó para atrás ante el empuje de los africanos. El premio para Egipto llegó gracias a un golazo de Khedr de tiro libre en el 90+5.

Le puede interesar: Giro de Emilia 2025: ¿cuántos colombianos hay en la carrera?

Paraguay clasificó a octavos de final del Mundial Sub-20 pese a caer por 2-1 ante Ucrania este viernes en el cierre del Grupo B, en el que los ucranianos se quedaron con el otro boleto y Panamá se despidió del torneo que se juega en Chile.

Los europeos se adelantaron en el Estadio Nacional de Santiago gracias al defensor Maksym Derkach en el minuto 46. La Albirroja puso el empate gracias a un golazo de larga distancia del atacante César Miño en el 69.

Pero el delantero Matviy Ponomarenko desenfundó un latigazo desde casi 30 metros en el 80 que fue inatajable para el guardameta paraguayo, Facundo Insfrán.

Con la victoria, Ucrania se quedó con el liderato del Grupo B, con siete puntos, mientras que Paraguay, campeón del Campeonato Sudamericano de la categoría, ocupó la segunda casilla con cuatro unidades.

Lea también: Dayro Moreno en medio de la polémica por su ausencia en Selecicón Colombia

En el otro duelo del cierre de la zona, Corea del Sur derrotó a Panamá en el estadio Elías Figueroa en Valparaíso, a unos 100 km de Santiago, con dianas de Hyun-Min Kim y Shin Min-ha en los minutos 24 y 58.

Los asiáticos, también con cuatro puntos pero menos goles anotados (3, uno menos que los paraguayos), tendrán que esperar en principio el final de la fase de grupos, el domingo, para saber si avanzan de ronda como uno de los cuatro mejores terceros del certamen.