Colombia a mejorar la historia: Así nos ha ido en mundiales sub-20

Estas han sido las mejores participaciones de Colombia

La selección Colombia ha logrado disputar 11 ediciones del mundial sub-20 de la FIFA y su mejor participación fue la del torneo disputado en 2003.

Para la mejor participación de Colombia toca retroceder hasta 2003 en donde se consiguió un histórico tercer puesto en el mundial disputado en los Emiratos Árabes Unidos, con jugadores como Abel Aguilar, Fredy Guarín o el "Alpinito" Carrillo, la selección consiguió su mejor posición terminando tercera tras perder en semifinales con España y ganarle el partido del tercero y cuarto a Argentina.

Más allá de esta participación hay cinco más empatadas en segundo lugar donde Colombia llegó a cuartos de final. Estos fueron los mundiales:

URSS 1985: En esta edición la selección cayó por 6-0 frente a Brasil en cuartos de final, con figuras como René Higuita, Eduardo Niño o John Edison Castaño.

Chile 1987: En este caso Colombia salió eliminado por la Unión Soviética con un contundente 3-1 en cuartos, los principales referentes eran, Arnoldo Iguarán y Anthony de Ávila.

Países Bajos 2005: Con una generación que incluía a Rodallega y a Falcao el equipo salió eliminado con Argentina con un muy parejo 2-1.

Colombia 2011: En el año en el que se fue anfitrión con figuras como James, Muriel, Duván Zapata o Santiago Arias, tras una muy buena fase de grupos en cuartos de final caímos ante México por 3 goles a 1.

Argentina 2023: En la última edición con jugadores como Oscar Cortés y Tomás Ángel volvimos a quedar eliminados en cuartos de final a manos de Italia quien nos venció por 3-1.