Colombia, a revertir historia con Argentina en Mundial Sub 20: deuda pendiente

Este miércoles 15 de octubre, Colombia y Argentina se ven las caras en un vibrante partido que dará mucho de qué hablar por la manera como llegan las dos selecciones para buscar la posibilidad de clasificar a la final. Tristemente, un equipo sudamericano se quedará afuera de la fiesta y tendrá que consolarse con quedar en el podio en el juego del tercer y cuarto puesto.

En duelo de sudamericanos, Colombia no podrá tener a Neiser Villarreal, Jordan Barrera ni Carlos Sarabia, mientras que Argentina no tendrá a Álvaro Montoro, Valente Pierani ni Maher Carrizo entre lesiones y amarillas, estos seis jugadores no estarán disponibles.

Para Colombia, esta es la segunda ocasión en la que alcanzan las semifinales. La primera fue en 2003, edición en la que fueron terceros después de ser eliminados por España y superar justamente a los argentinos en el partido por el podio. En esta ocasión buscarán la manera para que sea diferente, pues sueñan con llegar a la final.

LA DEUDA PENDIENTE QUE TIENE COLOMBIA CON ARGENTINA EN LA CATEGORÍA SUB-20

Los colombianos quieren dejar pasar una mala experiencia que han tenido con Argentina en la historia de los Mundiales Sub-20 y en el Sudamericano de la categoría que se disputó hace algunos meses en Venezuela. La primera espinita viene desde el 2005.

Y es que, en ese Mundial al que Colombia fue como campeona del Sudamericano y con el goleador Hugo Rodallega, se encontraron en los octavos de final con un escenario distinto para la ‘Tricolor’. La ‘Albiceleste’ remontó el partido que inició perdiendo con gol de Harrison Otálvaro. Lionel Messi y Julio Barroso guiaron la remontada.

Esa fue la única vez que se enfrentaron en una eliminación directa del Mundial Sub-20. La otra ocasión fue en el tercer y cuarto puesto, en donde Colombia sí dio el golpe superando a los argentinos para sumarse al podio en 2003.

Colombia necesita vengarse en una fase de eliminación directa como es la semifinal. Vencer no solo permitiría instalarse en la final histórica, sino que le permitiría sacarse esa espinita que tiene con los argentinos.

EL MAL REGISTRO DE COLOMBIA EN EL SUDAMERICANO QUE QUIEREN VOLTEAR EN EL MUNDIAL

César Torres se verá por tercera ocasión las caras con Argentina de Diego Placente en el cargo. La primera vez fue en el Sudamericano Sub-20 en la segunda fecha de la fase de grupos. Óscar Perea abrió la cuenta a favor de los colombianos, pero poco duró. Claudio ‘Diablito’ Echeverri que no fue prestado por el Bayer Leverkusen en el Mundial puso el empate a un tanto.

En la ronda final del Sudamericano Sub-20, Colombia volvió a enfrentar a Argentina por segunda ocasión en dicha competencia. Esta vez, los argentinos dieron el golpe con anotación de Ian Subiabre de manera agónica. Ni con Neiser Villarreal, goleador del torneo pudieron superar a la ‘Albiceleste’.

Esta será una revancha para Colombia que no pudo vencer a Argentina en sus dos partidos más recientes de la categoría Sub-20 en el Sudamericano. ¿La tercera en el año será la vencida?.