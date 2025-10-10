Colombia y España ya se han enfrentando por Mundial sub 20; historial

La Selección Colombia se mide este sábado 11 de octubre con España por los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20, siendo un duelo bisagra en las aspiraciones de la Tricolor por conseguir el título... tiene argumentos para lograrlo.

Por actualidad, Colombia saca un poco de ventaja, pero la historia de España pesa, y si nos remontamos al historial entre estas dos selecciones por Copas del Mundo sub 20, los Ibéricos tiene un precedente a su favor.

Historial de Colombia vs España por el Mundial sub 20

Colombia y España se han enfrentado solo una vez en el marco de la Copa del Mundo sub 20, y eso fue en la edición 2003 disputada en Emiratos Árabes Unidos. Aquella ocasión ganó la Roja 1-0 y con eso clasificó a la final.

Corría el 15 de diciembre de 2003 cuando Colombia se enfrentó con España por la semifinal del Mundial sub 20 en Dubái. La Tricolor venía de eliminar a los locales (EAU) mientras que la Roja había sacado de competencia a Canadá.