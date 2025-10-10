Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 17:49
Colombia y España ya se han enfrentando por Mundial sub 20; historial
Este sábado se volverán a cruzar estas dos selecciones buscando un paso a la semifinal de la Copa del Mundo.
La Selección Colombia se mide este sábado 11 de octubre con España por los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20, siendo un duelo bisagra en las aspiraciones de la Tricolor por conseguir el título... tiene argumentos para lograrlo.
Por actualidad, Colombia saca un poco de ventaja, pero la historia de España pesa, y si nos remontamos al historial entre estas dos selecciones por Copas del Mundo sub 20, los Ibéricos tiene un precedente a su favor.
Historial de Colombia vs España por el Mundial sub 20
Colombia y España se han enfrentado solo una vez en el marco de la Copa del Mundo sub 20, y eso fue en la edición 2003 disputada en Emiratos Árabes Unidos. Aquella ocasión ganó la Roja 1-0 y con eso clasificó a la final.
Corría el 15 de diciembre de 2003 cuando Colombia se enfrentó con España por la semifinal del Mundial sub 20 en Dubái. La Tricolor venía de eliminar a los locales (EAU) mientras que la Roja había sacado de competencia a Canadá.
Selección Colombia - Mundial sub 20
Colombia, tal como ahora, tenía grandes opciones de asegurarse el tiquete a la final de la Copa del Mundo, pero un gol de Andrés Iniesta, de penalti, sobre el minuto 86, dilapidó las chances y permitió el 1-0 que puso a los Ibéricos en la final.
En el partido por el tercer puesto, Colombia se impuso 2-1 a Argentina con anotaciones de Erwin 'Alpinito' Carrillo y Jaime Castrillón; mientras que España perdió 0-1 la final contra la Selección Brasil.
Ahora, dirigida por César Torres, la Selección Colombia espera dar un golpe de autoridad en el Mundial sub 20, y eliminar a España, llegando así a las semifinales del certamen, donde se enfrentaría con Argentina o México.
Canal que transmite Colombia vs España - Mundial sub 20
Cabe recordar que el partido Colombia vs España por los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20 se jugará este sábado 11 de octubre a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana) y tendrá transmisión por Canal RCN, RCN App, La FM y sus emociones se podrán seguir en Antena2.com.
