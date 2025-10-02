Colombia busca una victoria que le asegura la clasificación en el Mundial sub 20

A una victoria de la siguiente ronda

El Mundial sub 20 es un torneo en el que juegan las 24 mejores selecciones juveniles de todo el mundo, al ser 6 grupos clasifican todos los primeros y segundos sumados a los cuatro mejores terceros, lo que aumenta de gran manera la posibilidad de las selecciones para clasificar a la siguiente ronda.

Colombia ganó su primer encuentro con más dudas que certezas , pero aún así se impuso 1-0 sobre una aguerrida Arabia Saudita, la victoria sumada a los resultados de la segunda fecha de los cuatro grupos que ya la jugaron deja a la tricolor en una situación inmejorable para seguir avanzando en el torneo. Con la posibilidad de que clasifiquen los 4 mejores terceros una victoria le bastaría a la selección Colombia para decir presente en la siguiente ronda, si bien no le aseguraría un primer o segundo puesto (podría pasar dependiendo del otro resultado del grupo) le confirmaría al 100% ser una de las mejores terceras ya que en grupos como el de Chile o el de España y Brasil el tercero podría llegar máximo a 4 puntos y con la victoria la selección ya haría seis.