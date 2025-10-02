Actualizado:
Colombia busca una victoria que le asegura la clasificación en el Mundial sub 20
Los tres puntos dejarían a la selección directamente en la otra fase del torneo.
La selección Colombia jugará su segundo partido en el Mundial sub 20 frente a Noruega, la victoria en el debut sumada a los resultados de los otros grupos en la segunda fecha dejan a los dirigidos por Cesar Torres con la posibilidad de meterse directamente a la siguiente fase con una victoria. Con el formato del mundial sub 20 las posibilidades de clasificar son más altas y esta es una oportunidad que la selección no puede desaprovechar.
El rival será Noruega, un equipo europeo que juega un futbol vertiginoso y muy rápido y viene de ganarle a una complicada selección de Nigeria por 1-0.
A una victoria de la siguiente ronda
El Mundial sub 20 es un torneo en el que juegan las 24 mejores selecciones juveniles de todo el mundo, al ser 6 grupos clasifican todos los primeros y segundos sumados a los cuatro mejores terceros, lo que aumenta de gran manera la posibilidad de las selecciones para clasificar a la siguiente ronda.
Colombia ganó su primer encuentro con más dudas que certezas , pero aún así se impuso 1-0 sobre una aguerrida Arabia Saudita, la victoria sumada a los resultados de la segunda fecha de los cuatro grupos que ya la jugaron deja a la tricolor en una situación inmejorable para seguir avanzando en el torneo. Con la posibilidad de que clasifiquen los 4 mejores terceros una victoria le bastaría a la selección Colombia para decir presente en la siguiente ronda, si bien no le aseguraría un primer o segundo puesto (podría pasar dependiendo del otro resultado del grupo) le confirmaría al 100% ser una de las mejores terceras ya que en grupos como el de Chile o el de España y Brasil el tercero podría llegar máximo a 4 puntos y con la victoria la selección ya haría seis.
Sorpresas en los otros grupos
Si bien todavía queda una fecha por jugar ya hay sorpresas en esta copa del mundo, por ejemplo en el grupo C donde entre Brasil y España al menos uno de los dos quedará eliminado en esta fase de grupos, con un empate y una derrota las dos selecciones llegan a la última fecha con la obligación de ganar y esperando que los resultados los acompañen para poder clasificar, una victoria de México sobre Marruecos los dejaría necesitando que los otros terceros de grupo no tengan mejor diferencia de gol ni mucho menos más puntos.
Por ahora Colombia debe concentrarse únicamente en conseguir la victoria y llegar a la última fecha como juez y espectador y no como necesitado. La selección enfrentará a Noruega hoy 2 de octubre de 2025 a las 3:00p.m.
