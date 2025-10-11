Colombia complica su clasificación: España le remontó en 3 minutos

Los cuartos de final del Mundial Sub 20 se calientan con el partido entre Colombia vs la Selección de España que se está viviendo en el Estadio Fiscal de Talca, escenario deportivo que está dejando de manera parcial a la escuadra europea con el cupo a semifinales.

Colombia se ilusionó en el cierre de la primera parte del compromiso cuando Néiser Villarreal se encargó de abrir el marcador con un certero remate de pierna derecha. Sin embargo, a tan solo 10 minutos de que se diera el pitazo inicial del segundo tiempo, los españoles lograron darle vuelta al resultado.

Goles de España para el empate ante Colombia

Uno de los mejores partidos del Mundial Sub 20 se está viviendo en el Estadio Fiscal de Talca, con una lluvia de goles que alcanzó a asustar a la Selección Colombia que se había ido arriba en el marcador durante la primera parte.

Los españoles saltaron al terreno de juego en el segundo tiempo con desventaja en el marcador, pero haciendo sentir la jerarquía que han demostrado en toda la competencia al tener la capacidad deportiva de remontarle a la 'tricolor' en tan solo tres minutos.