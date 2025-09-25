Colombia confirmó buena noticia para el Mundial sub 20: primera ventaja

La Selección Colombia cerró los amistosos previos al Mundial Sub-20 que se jugará en Chile con victoria ante su similar de México con un resultado de 3-2. De esa manera se trasladará a Talca en donde afrontará el primer reto ante Arabia Saudita ya entrando en el objetivo de llegar lejos en la Copa del Mundo de la categoría.

Vea también: Escándalo tras Once Caldas vs IDV: Jugadores se fueron a los puños en el hotel

Los dirigidos por César Torres tendrán que seguir por la senda positiva de buenos resultados y traducir el buen momento de sus convocados en su estreno en Chile. Colombia comparte zona con Arabia Saudita, Noruega y Nigeria con la necesidad de pasar a las fases finales.

Sin duda alguna, hay material para ilusionarse con el goleador del Sudamericano, Neiser Villarreal, Jhon Rentería que viene de anotar un doblete y con Royner Benítez que apareció en la victoria ante México y que ha contado con regularidad en Águilas Doradas en la Liga BetPlay. Además de todo, apareció una buena noticia para el combinado nacional con respecto a una ventaja inmejorable.

LA VENTAJA DE COLOMBIA EN LA ÚLTIMA FECHA DE LA FASE DE GRUPOS

El debut de Colombia será el lunes 29 de septiembre cuando enfrente a su similar de Arabia Saudita en el Estadio Fiscal de Talca. Luego, se verá las caras el jueves 2 de octubre contra Noruega y finalizará su actuación en la fase de grupos tres días más tarde cuando se mida contra Nigeria.

Justamente, para ese compromiso ante Nigeria, Colombia jugará todos sus partidos en el Estadio Fiscal de Talca y no tendrá que viajar largas distancias entre ciudades como sí sucederá con algunos de sus rivales en la primera fase en este Mundial Sub-20.

Le puede interesar: Méndez destapó la verdad de Bava en Santa Fe: el DT hizo todo mal

Talca será la única sede de Colombia en esta fase de grupos en el Mundial Sub-20. No habrá viajes de más que complique al combinado nacional en un torneo que se juega con muchos partidos en cuestión de pocos días. Solo serán 48 horas de descanso entre juego y juego y peor sería si hay que trasladarse de una ciudad a otra.

Esa será la ventaja que tiene Colombia con respecto a Noruega y Arabia Saudita que sí tendrán que salir de Talca para la última fecha jugando el partido entre sí en el Estadio Codelco El Teniente de la ciudad de Rancagua.

NIGERIA, CON LA MISMA VENTAJA DE COLOMBIA PARA LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL SUB-20

El tema es que no servirá de mucho ante Nigeria en el duelo directo de la tercera fecha de la fase de grupos, puesto que los nigerianos tampoco saldrán de Talca en ninguna de sus presentaciones. Concentrarán en la misma ciudad de Colombia y no habrá problemas en cuanto a recorridos y traslados entre un estadio y el otro.

Lea también: Méndez tomó decisión con nuevo DT de Santa Fe: este es el plan para Libertadores

Sin embargo, esto sí representará una ventaja para ambas selecciones en caso de que lleguen al partido definitivo con el liderato en la parte alta de la tabla de posiciones. Pues, los esfuerzos recaerán en las dos selecciones que tuvieron que viajar y que deberán sacar adelante sus resultados para intentar sellar la clasificación.

Nigeria y Colombia apenas saldrían de Talca para afrontar los octavos de final si llegan a sellar la clasificación a la siguiente instancia en caso de que alguno clasifique como uno de los mejores terceros. Pues, el primero del Grupo F y el segundo seguirán en esta misma ciudad.