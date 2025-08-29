Colombia confirmó la convocatoria para el Mundial Sub-20

Queda menos de un mes para que ruede el balón en los estadios de Chile, país que será sede del Mundial Sub-20 de 2025. La necesidad es clara para la Selección Colombia bajo las órdenes de César Torres para apuntarle a instalarse en fases finales.

Vea también: Junior pasó por encima de Millonarios y lo goleó para continuar líder

En el Sudamericano de la categoría, la Selección Colombia fue una de las mejores en la fase inicial y en las finales clasificándose como tercera en la tabla de posiciones. César Torres no puede desilusionar y tendrá que ir por todo en esta cita orbital.

Con jugadores de experiencia como Óscar Perea, Keimer Sandoval, Yeimar Mosquera, Jordan Barrera o Emilio Aristizábal, César Torres espera firmar una buena fase de grupos en donde no la tendrán fácil midiéndose contra Arabia Saudita en la primera fecha, Noruega y Nigeria para terminar la primera instancia en busca de la clasificación.

Este viernes 29 de agosto, mismo día en que la Selección Colombia de mayores anunció la convocatoria, la Sub-20 no se quedó atrás y confirmó a los convocados que afrontarán el microciclo final para preparar todo de cara al Mundial. Seguramente, no habrá muchos cambios con respecto a los elegidos finales.

CONVOCADOS PARA EL ÚLTIMO MICROCICLO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20

César Torres no ha desperdiciado ningún día en busca de definir a los jugadores que están en mejor momento. Dentro de su nómina llamó a Jordan Barrera que no ha contado con la mejor suerte en Botafogo bajo las órdenes de Davide Ancelotti. Además, también citó a Neiser Villarreal que no ha vuelto a jugar con Millonarios por una lesión y por las polémicas con el live en el que apareció con la camisa de América de Cali.

Le puede interesar: América rompe con todo y anuncia el regreso de Adrián Ramos

En ese sentido, César Torres citó a 25 jugadores que sumarán sesiones de entrenamiento de cara al Mundial. Con base en los resultados que demuestren los futbolistas, seguramente no habrá muchas novedades de cara al Mundial de la categoría. Así las cosas, estos fueron los convocados:

Jordan García Bonnet – Fortaleza Ceif (desde el 1 de septiembre)

Luis Mena Padilla – Atlético Huila

Simón García Valero – Atlético Nacional

Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira

Yacer Ariza Herrera – Internacional de Palmira

Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)

Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)

Carlos Sarabia Barrios – Millonarios Fc

Keimer Sandoval Rodríguez – Estrella Roja (BEG)

Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín (desde el 31 de agosto)

Alejandro Ararat Díaz – Atlético Huila

Jhon Guzmán Pizarro – Internacional de Palmira

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional

Kener González Mosquera – América De Cali

Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas

José Cavadia Pedraza – América De Cali

Joel Romero – América de Cali

Lea también: América no se detiene en el mercado: fichó a campeón de Sudamericana

Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)

Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)

Joel Canchimbo Morales – Junior Fc

Oscar Perea Abonce – Racing Club Strasburgo (FRA)

Kevin Andrés Álvarez Carvajal – Patriotas Fc

Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios Fc

Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza Ceif

John Edwin Montaño Preciado – Lommel Sk (BEL)

Con estos 25 jugadores, César Torres trabajará a partir del sábado 30 de agosto hasta el sábado 13 de septiembre. La Selección Colombia iniciará las sesiones de entrenamiento en Barranquilla. Dado que el microciclo acaba a mediados de septiembre, sería casi el mismo equipo en el Mundial.

El debut de Colombia en la Copa del Mundo será el 29 de septiembre, 16 días después del final del microciclo. Luego el 2 de octubre se verá las caras con Noruega y el 5 de octubre ante Nigeria.