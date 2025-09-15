Colombia confirmó los primeros tres convocados para el Mundial Sub-20

Dentro de la lista de convocados para la concentración actual en Paraguay, César Torres citó a Jordan García, Simón García, Yeimar Mosquera, Keimer Sandoval, Kener González, Óscar Perea, Emilio Aristizábal, Royner Benítez, entre otros jugadores que esperan quedarse entre los 21 convocados finales.

Colombia tendrá que medirse con Paraguay y México el 17 y el martes 23 de septiembre, Seis días antes de enfrentar a Arabia Saudita en la primera fecha del Mundial. El 18 tendrá que salir la lista oficial para afrontar el Mundial, pero todo parece indicar que no habría muchas novedades para quedarse con el puesto.

A la espera de la toma de decisiones y de confirmar los convocados, César Torres dejó claro que ya tiene los primeros tres convocados, pese a que todavía no ha visto los jugadores en competencia o en partidos. La fecha límite para enviar la lista de convocados es el 18 de septiembre.

César Torres sentenció quiénes son los primeros citados que serán los arqueros definitivos, “Jordan García, Luis Mena y Alexéi Rojas son los tres arqueros que hemos dispuesto para que estén en el Mundial”. Además de estos arqueros, parece que le podría dar rodaje a la base de anteriores Sudamericanos, entre ellos, Kener González como capitán, Jordan Barrera, Emilio Aristizábal.

¿EQUIPOS SE HAN NEGADO PRESTAR JUGADORES PARA EL MUNDIAL?

Además de las convocatorias de jugadores, la Selección Colombia también debe estar pendiente de lo que decidan en clubes con querer soltar o no a los futbolistas para disputar una Copa del Mundo, tal vez uno de los anhelos más grandes para un profesional en esta disciplina.

César Torres reveló los problemas que ha tenido para citar jugadores por las respuestas de los clubes que tienen las últimas potestades, “sí hemos tenido algunas dificultades. Óscar Perea cambió de club y estaba para llegar el 30 de agosto. No fue posible porque por esa fecha se cerraba el mercado de fichajes en Europa, cambió de club fue a Portugal. Estuvo en Fecha FIFA entrenando con el equipo, debutó oficialmente. Tienen un partido con el Benfica la próxima semana y llegará apenas el 21 de septiembre a la concentración”.

Uno de los grandes problemas que reseñó César Torres fue el caso de Mateo Caicedo del Porto B, “ha sido muy difícil. No lo pudimos tener en Egipto, no lo pudimos tener con Panamá, ha sido difícil tenerlo el 30 de agosto y estamos por tomar decisiones porque lo habilitan después del segundo partido”. Alexéi Rojas ya viajó y se sumó a la concentración.