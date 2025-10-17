Colombia cuenta con inesperada ventaja para ser tercero en Mundial Sub 20

Las semifinales del Mundial Sub-20 acabaron con las ilusiones de la Selección Colombia que esperaba dar un golpe a la historia con la necesidad de meterse a la final. Sin embargo, Argentina se salió con la suya y privó a los colombianos de jugar la definición del título.

Vea también: Juventus podría descender otra vez: La UEFA abrió investigación por fraude

Con la derrota en manos de Argentina, Colombia tendrá que jugar el tercer y cuarto puesto contra su similar de Francia. La idea es poder repetir lo hecho en 2003 cuando los colombianos terminaron terceros, siendo ese el mejor resultado de una Selección cafetera en Mundiales masculinos.

Esta definición del tercer y cuarto puesto espera un vibrante duelo entre dos selecciones que quieren empezar a forjar lo que será la nueva generación del futuro, que, mirando el desempeño de este Mundial, parece ir por un muy buen camino.

Para este encuentro, la Selección Colombia cuenta con inesperadas ventajas en busca de darle el golpe a Francia, así como lo hizo hace 22 años contra Argentina en la definición del tercer puesto. Se colgaron el bronce, y, ante la eliminación privando la posibilidad de jugar la final, es la ilusión que le queda a César Torres y a sus dirigidos.

LAS VENTAJAS QUE LE DAN LA MANO A COLOMBIA VS FRANCIA

En este compromiso del tercer y cuarto puesto, hay varias cosas que pueden ayudar a la Selección Colombia. El combinado cafetero viene de jugar 90 minutos ante la selección de Argentina en las semifinales, mientras que a Francia le tocó aguantar los 120 minutos después de igualar en los reglamentarios.

Francia igualó con Marruecos en su llave de las semifinales y la paridad persistió en el tiempo extra por el que tuvieron que pasar para definir la serie. Acudieron a los lanzamientos desde el punto penal y pasaron los marroquíes. El desgaste empieza a ser efecto, especialmente en un torneo en el que todas las fases van tan rápido como el Mundial Sub-20.

Le puede interesar: Boca confirmó decisión final sobre la continuidad de Fabra para 2026

Además, Francia jugará este partido sin uno de sus goleadores y mejores jugadores de la selección juvenil. Se trata de Saïmon Bouabré que no fue prestado para la fase de grupos por su equipo Neon, sí los octavos de final y los cuartos de final, de hecho, en esa fase previa a la semifinal marcó dos goles y su club lo volvió a pedir de regreso.

Una baja sensible para Francia, que deberá medirse con una Selección Colombia que sí recuperó a dos grandes jugadores para este partido del tercer y cuarto puesto.

COLOMBIA RECUPERA JUGADORES PARA COLGARSE LA DE BRONCE

Saïmon Bouabré es la baja ya conocida para Francia, ya que no pudo estar en el partido ante Marruecos en la semifinal. Raby Nzingoula tampoco podrá estar por ver la tarjeta roja. Por el mismo caso, Colombia tampoco podrá contar con Jhon Rentería que vio la cartulina roja en el juego ante Argentina.

Lea también: ¿Qué necesita Colombia para ser cabeza de grupo en el Mundial 2026?

Pese a esto, Colombia recupera importantes fichas para enfrentar a Francia. Los dos jugadores que estaban amonestados y que habían acumulado para la serie de la semifinal regresan. En ese sentido, los colombianos recuperan a Neiser Villarreal y a Carlos Sarabia.

Colombia podrá contar con su goleador, ese que le marcó tres a España y dos a Sudáfrica en fases finales. Neiser hizo mucha falta en el partido contra Argentina, pues la selección careció de definición y el tumaqueño estaba dulce con las anotaciones.