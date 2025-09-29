Colombia dice presente en el Mundial Sub 20 con golazo de Óscar Perea

Inició un nuevo reto mundialista para la Selección Colombia y es justamente el equipo comandado por César Torres uno de los principales protagonistas de la competencia, demostrándolo desde el inicio de la competencia con una victoria parcial ante Arabia Saudita.

La 'tricolor' venía de un gran ciclo de preparación de cara al Mundial Sub 20 en donde logró vencer a Venezuela y México, pero llegó a ratificar el buen momento por el que venían pasando en el debut contra Arabia, en donde fue el '10', Óscar Perea, quien se encarga de ilusionar nuevamente a los colombianos tras un certero golazo en la segunda mitad del compromiso.

Óscar Perea marca el primer gol de Colombia en el Mundial Sub 20

La Selección Colombia llega pisando fuerte al Mundial Sub 20 y obtiene de manera parcial sus primeros tres puntos en la competencia, lo que lo deja como líder parcial del Grupo F junto con Noruega.

Óscar Perea, delantero pereirano de 20 años que milita actualmente en el AVS de la Primeira Liga de Portugal se convierte en protagonista del debut colombiano en el Mundial Sub 20 tras una recuperación de balón por parte de Jordan Barrera quien luego envió un centro al área chica de Arabia para que Perea definiera con su pierna derecha y pusiera el 1-0.