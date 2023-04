Colombia está en riesgo para el Mundial sub 20: Millonarios está involucrado en el 'problema'

En la mañana de este viernes se dio a conocer el grupo en el que estará Colombia para disputar la primera fase del Mundial Sub 20, el cual se jugará en Argentina desde el próximo 20 de mayo.

Vea también: Uruguay, anonadado con Millonarios; lo comparan con un equipo de Brasil

Los dirigidos por Héctor Cárdenas deberán enfrentarse a Israel, Japón y Senegal, por lo que se espera que la convocatoria cuente con todos los jugadores que fueron protagonistas en el Sudamericano Sub 20 que se dio a principio de año.

Así las cosas, seguramente el entrenador piensa desde ya en casos específicos, pues como ya se sabe, los equipos no están obligados a prestar a sus jugadores ya que se trata de un campeonato de categorías inferiores.

Con esa situación clara, el periodista Antonio Casale dio a conocer en la tarde de este viernes que Millonarios le pondría una 'traba' a la Tricolor, pues parece que no estaría dispuesto a prestar a una de sus figuras, quien ha hecho un papel muy importante en los dos partidos disputados por Copa Sudamericana.

En ESPN, el presentador dijo: "Está dentro del reglamento de no prestar a (Óscar) Cortés. El club no descarta prestarlo a Selección Colombia Sub-20 por competencias. Millonarios está hoy con un 50-50 de no prestar hoy Cortés y hay más posibilidad de que se quede”.

Le puede interesar: Liga Betplay: ¿a cuántas victorias está Millonarios, América y Nacional de clasificar?

Aunque por ahora no se sabe oficialmente si este jugador entrará en la convocatoria o si Millonarios se negará a prestarlo, parece que solo queda esperar en los próximos días cuando se revele la lista oficial elegida por Cárdenas, quien seguramente también trabaja para tener a otros jugadores esenciales como Yaser Asprilla o Jhon Jáder Durán.