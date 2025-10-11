Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 17:35
¿Cuál es el rival de Colombia en semifinales del Mundial sub-20?
La selección Colombia se metió en semifinales del Mundial sub 20.
Los dirigidos por César Torres se impusieron a España en los cuartos de final del Mundial sub 20 y se ganaron un puesto entre las 4 mejores selecciones sub 20 del mundo. Con un extraordinario Neiser Villarreal que se fue con hat trick la selección Colombia se impuso 3-2 en un partido que tuvo de todo.
Colombia entra a las semifinales de un Mundial sub 20 por segunda vez en la historia, la primera fue en 2003 cuando España nos privó de la final con un penal anotado por Andrés Iniesta.
El rival de Colombia en semifinales
Ahora Colombia espera rival en semifinales, que se decidirá entre Argentina y México que jugarán su partido de semifinales hoy a las 6:00p.m. hora colombiana.
Argentina llega a este partido de cuartos con paso perfecto hasta ahora: venció a Nigeria por 4-0 en octavos y acumula victorias sólidas en la fase de grupos, mostrando ofensiva potente y defensa compacta. México, por su parte, ha sorprendido: empató con Brasil y España, venció a Marruecos en la fase de grupos, y en octavos goleó 4-1 a Chile, apoyado en la figura de Gilberto Mora que ha sido clave en su recorrido.
Así llegó Colombia a semifinales
Colombia llegó firme al Mundial Sub-20 de Chile 2025, superando la fase de grupos como líder del Grupo F, con un triunfo y dos empates que le permitieron mantener el invicto En octavos de final enfrentó a Sudáfrica, un partido que empezó con ventaja tempranera con gol de Joel Canchimbo, pero vio cómo los africanos empataron gracias a un penal; sin embargo, Colombia reaccionó y Neiser Villarreal marcó dos veces, su segundo tanto ya en el tiempo añadido para sellar el triunfo 3-1. Ahora, los dirigidos por César Torres se impusieron 3-2 a España logrando una histórica clasificación y esperan rival para semis.
Fuente
Antena 2