¿Cuál es el rival de Colombia en semifinales del Mundial sub-20?

Los dirigidos por César Torres se impusieron a España en los cuartos de final del Mundial sub 20 y se ganaron un puesto entre las 4 mejores selecciones sub 20 del mundo. Con un extraordinario Neiser Villarreal que se fue con hat trick la selección Colombia se impuso 3-2 en un partido que tuvo de todo.

Colombia entra a las semifinales de un Mundial sub 20 por segunda vez en la historia, la primera fue en 2003 cuando España nos privó de la final con un penal anotado por Andrés Iniesta.