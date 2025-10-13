Colombia le encontró reemplazo a Neiser Villarreal en el Mundial Sub 20

El Mundial Sub-20 está llegando a fases definitivas con el vibrante partido entre la Selección Colombia que se verá las caras contra Argentina. Una selección sudamericana quedará afuera, mientras que la otra logrará disputar el título. Para el combinado cafetero, podría ser la primera final de una Copa del Mundo masculina, los argentinos en cambio ya saben lo que es ganar este torneo, entre otros.

Vea también: ‘Pacho’ López destacó el gran problema de Santa Fe: “Errores individuales”

Tras darle el golpe a España en los cuartos de final, Colombia tiene que sacar adelante lo hecho en este torneo y dejar por fuera a un rival que ya sabe lo que es pasar las semifinales y que lo ha hecho en repetidas ocasiones. La gloria está en juego y todo se define en 90 minutos.

Neiser Villarreal ha sido el gran goleador de la Selección Colombia Sub-20 con cinco goles anotados a lo largo de este torneo, gracias a los dos frente a Sudáfrica en los octavos de final y luego le propinó tres goles a su similar de España. Se ganó la confianza, pero no podrá jugar las semifinales de la Copa del Mundo.

EL REEMPLAZO DE NEISER VILLARREAL EN LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL SUB-20

Infortunadamente, por una jugada torpe, Neiser Villarreal tiró un balón lejos después de cometer una infracción. El árbitro no perdonó la conducta del goleador tumaqueño y le puso la tarjeta amarilla, la segunda en el torneo mundialista lo que conllevó a una sanción para el juego de las semifinales.

Neiser contó con la confianza absoluta de César Torres a partir del segundo juego de la fase de grupos, mientras que, en el primer partido, Emilio Aristizábal tomó la delantera lo que parecía que iba a mantenerse, dado que Villarreal no venía jugando y que su último gol como profesional fue justamente en el Sudamericano de la categoría a principio del año.

Le puede interesar: Cristhian Mosquera hace guiños a Colombia: hay presión en su decisión?

En ese sentido, César Torres ya confirmó que, para reemplazar a Neiser Villarreal en el partido de las semifinales ante Argentina, estará Emilio Aristizábal en lugar del delantero de Millonarios que será vendido al Cruzeiro de Brasil en el próximo mercado de fichajes después de sellar el precontrato.

La oportunidad será para Emilio Aristizábal que viene dando de qué hablar en Fortaleza CEIF y que tendrá que aparecer nada más ni nada menos que en la llave de la semifinal para clasificar a la final y buscar el título. Ya sea en la definición del título o en el partido del tercer puesto, Neiser Villarreal ya regresará a la formación colombiana.

CONFIRMARON EL REEMPLAZO DE CARLOS SARABIA

Además de la salida de Neiser Villarreal para este compromiso ante Argentina, César Torres también tendrá que mover a su equipo. No solo será el delantero quien tenga reemplazo que será Emilio Aristizábal, sino que el lateral derecho, Carlos Sarabia también tendrá que pagar fecha de sanción.

Lea también: Borja y un mensaje oculto viral en River: ¿Qué quiere decir el ‘63’ en la mano?

El lateral quedó retratado por una infracción que parecía más una expulsión que una amarilla. Carlos Sarabia saltó con el codo arriba e impactó el rostro de un volante español. Sumó una amonestación, y su reemplazo será Joel Romero.

La cosa es que Joel Romero no es un lateral derecho, y será quien ocupe esa zona. El jugador del América es un extremo por dicho costado y tendrá que aportar mucho más en la marca. Otra de las posibilidades era poner a Julián Bazán en ese costado, dado que Simón García regresa a la formación titular. Sin embargo, Romero será la opción para César Torres.