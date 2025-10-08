Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 08:51
Colombia por la clasificación: Ya se conoce quien sería el rival en cuartos del Mundial sub 20
La selección Colombia sub 20 enfrenta hoy a Sudáfrica por un cupo en los octavos del Mundial sub 20.
Los dirigidos por César Torres juegan hoy su primer partido de la fase de eliminación directa en el Mundial sub 20, la selección Colombia llega tras clasificar como primera de grupo luego de vencer a Arabia y empatar con Noruega y Nigeria. Sudáfrica será el rival a vencer en los octavos de final, un rival muy físico, rápido y con buena estatura que clasificó como segunda en su grupo tras vencer a Nueva Caledonia y Estados Unidos.
Una selección ya espera en cuartos de final tras clasificarse ayer ganando su partido con un ajustado resultado 1-0.
España se clasificó tras vencer a Ucrania
La selección española sub 20 se impuso ante Ucrania y aseguró su lugar entre las ocho mejores, una selección que no ha mostrado un gran futbol y que estuvo muy cerca de quedar eliminada en la fase de grupos pero que supo imponerse ante una Ucrania que venía siendo una de las sorpresas de este Mundial sub 20. España que no cuenta con gran parte de sus mejores jugadores sub 20 por petición de los clubes compartió grupo con Marruecos, México y Brasil y se clasificó como la peor de las 4 terceras que avanzaron de ronda, sin embargo, logró imponerse en su duelo de octavos de final y espera al ganador de la llave entre Colombia y Sudáfrica.
Colombia que busca ser su rival deberá mejorar sobre todo su definición e intentar mostrar lo que se hizo en el primer tiempo frente a Nigeria que ha sido el mejor momento del equipo en todo el torneo, su rival de hoy es un equipo muy parecido solo que con más altura lo que complica sobre todo si se llega a la necesidad de tirar centros en busca del gol. La selección sigue siendo una de las favoritas pese a una fase de grupos mediocre, aún así impone respeto. Jugadores como Néiser, Jordan o el mismo Emilio Aristizábal tienen que hacerse presentes y sacar adelante un gran proyecto que empezó con el sudamericano donde terminamos terceros jugándole de tu a tu a todas las selecciones.
A qué hora es y como ver el partido
Colombia buscará su pase a cuartos de final del Mundial sub 20 hoy 8 de octubre de 2025 a partir de las 2:30p.m. en el partido que lo enfrentará a Sudáfrica, el partido de la selección se podrá disfrutar por la señal en vivo del Canal RCN en donde esperemos celebrar la clasificación a la siguiente ronda.
