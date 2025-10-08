Colombia por la clasificación: Ya se conoce quien sería el rival en cuartos del Mundial sub 20

España se clasificó tras vencer a Ucrania

La selección española sub 20 se impuso ante Ucrania y aseguró su lugar entre las ocho mejores, una selección que no ha mostrado un gran futbol y que estuvo muy cerca de quedar eliminada en la fase de grupos pero que supo imponerse ante una Ucrania que venía siendo una de las sorpresas de este Mundial sub 20. España que no cuenta con gran parte de sus mejores jugadores sub 20 por petición de los clubes compartió grupo con Marruecos, México y Brasil y se clasificó como la peor de las 4 terceras que avanzaron de ronda, sin embargo, logró imponerse en su duelo de octavos de final y espera al ganador de la llave entre Colombia y Sudáfrica.

Colombia que busca ser su rival deberá mejorar sobre todo su definición e intentar mostrar lo que se hizo en el primer tiempo frente a Nigeria que ha sido el mejor momento del equipo en todo el torneo, su rival de hoy es un equipo muy parecido solo que con más altura lo que complica sobre todo si se llega a la necesidad de tirar centros en busca del gol. La selección sigue siendo una de las favoritas pese a una fase de grupos mediocre, aún así impone respeto. Jugadores como Néiser, Jordan o el mismo Emilio Aristizábal tienen que hacerse presentes y sacar adelante un gran proyecto que empezó con el sudamericano donde terminamos terceros jugándole de tu a tu a todas las selecciones.