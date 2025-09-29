Colombia saca lujos en Mundial sub 20: figura en prestigioso ranking

Llegó la hora del primer Mundial que tendrá la presencia de la Selección Colombia. Se trata de la Copa del Mundo Sub-20, competencia en la que los dirigidos por César Torres esperan dar un golpe y clasificarse a las fases finales para pelear por el título mundialista.

César Torres tendrá grandes dudas a lo largo de este camino mundialista con Neiser Villarreal o Emilio Aristizábal en el arranque en la delantera, o bien, con la posibilidad de jugar con los dos atacantes como pasaba en el Sudamericano en algunos encuentros cuando Neiser jugaba junto con Alejandro Villarreal como los dos referentes en la zona ofensiva.

Además, Jordan García partirá con la ventaja en la portería, pese a la convocatoria de Alexéi Rojas que viene del Arsenal de Inglaterra, tal vez el jugador de la plantilla que está en uno de los equipos más importantes a nivel mundial. Bajo estas condiciones, César Torres tendrá que definir su primera nómina contra Arabia Saudita.

Sin embargo, a la espera de los primeros 90 minutos de la Selección Colombia juvenil, lo que queda claro es que el combinado nacional ya se metió en los libros de historia de la Copa del Mundo, dado que es una de las selecciones más costosas dentro de los participantes en esta nueva edición mundialista.

COLOMBIA EN EL TOP 10 DE SELECCIONES MÁS VALIOSAS EN EL MUNDIAL SUB-20

Dentro de las 24 participantes hay selecciones muy prestigiosas como España, Brasil, Argentina, Italia, entre otras. No obstante, Colombia también se mete entre un selecto grupo de 10 equipos más valiosos en esta edición del Mundial, que se disputa en Chile.

La Selección Colombia es la número nueve con mejor valor en el mercado de acuerdo con Transfermarkt. Aunque no alcanza a llegar a los 10 millones de euros, el seleccionado cafetero puede darse el lujo de estar en uno de los rankings más prestigiosos.

A Colombia lo separan más de dos millones de euros para llegar al octavo lugar que mantiene Francia. Los 9,9 millones de euros colombianos se alejan de la cima que lidera Argentina con un valor de 61,8 millones de euros y de Brasil que es la segunda nómina más costosa con 40,9 millones.

Sin duda alguna, Argentina podría tener un valor más costoso si tuviera a Franco Mastantuono y a Claudio Echeverri, pero ni el Real Madrid ni el Bayer Leverkusen decidieron prestar a estos dos jugadores.

Aparte de Argentina y Brasil, en el selecto grupo de diez selecciones también están España, México, Estados Unidos, Italia, Paraguay, Francia, Colombia que es novena y la décima nación es Marruecos que ya dio un golpe en el Mundial superando a los españoles.

EL JUGADOR MÁS VALORIZADO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20

Por su parte, en esos 9,9 millones de euros que es el valor de toda la plantilla de la Selección Colombia, aparece un jugador que sobresale entre los demás. Se trata nada más ni nada menos que de Óscar Perea que firmó con el AVS Futebol de Portugal con un costo de 2 millones de euros.

Óscar Perea fue uno de los grandes jugadores durante el Sudamericano Sub-20 y espera destacarse aún más en el Mundial de la categoría. Además es una de las joyas que tiene César Torres en la nómina de la Selección Colombia en esta Copa del Mundo.