Colombia se cita con la historia y le haría un 'terrible' daño a Argentina

La Selección Colombia juega tal vez su partido más importante a nivel mundial. Pese a ser parte del calendario juvenil y no de mayores, estar en la fase previa de clasificarse para una final es, nada más ni nada menos que un incentivo para pensar en las siguientes generaciones que poco a poco van dando de qué hablar.

Con jugadores como Neiser Villarreal, Kener González, Óscar Perea, Jordan García, entre otros, la Selección Colombia va forjando nuevos prospectos importantes para la proyección a futuro. En este caso se citan con Argentina en las semifinales.

A Argentina no le ha podido ganar en este ciclo de la Sub-20 empatando y perdiendo en el Sudamericano. Los argentinos llegan a este encuentro sin haber perdido ni empatado, mientras que los colombianos sacaron una igualdad ante Noruega y Nigeria. Un vibrante duelo que espera definir al finalista que se verá las caras con Francia o con Marruecos.

Más allá de todo lo que está en juego en este Mundial, Colombia podría propinarles un golpe adicional a las aspiraciones de Argentina que quiere seguir haciendo historia en este ciclo mundialista y en las anteriores ediciones de la cita orbital de la categoría.

EL DAÑO QUE LE HARÍA COLOMBIA A ARGENTINA; NO SOLO POR UNA ELIMINACIÓN

Obviamente, la eliminación pegaría duro en Diego Placente y en sus jugadores, pero el golpe y el daño que le puede dar Colombia a Argentina va más allá de privarlos de jugar la final.

Si Argentina clasifica a la final, estaría cada vez más cerca de extender su palmarés a siete títulos mundialistas de la categoría. De por sí, ya son la selección que más veces ha conquistado este torneo. Ganar le permitiría sumar dos más que la selección de Brasil, que, así como el combinado masculino, cuenta con cinco trofeos.

En ese sentido, Colombia podría darle el golpe a la ambición de conseguir el séptimo título en la historia de la selección de Argentina. Alcanzar la gloria para la ‘Albiceleste’ le permitiría también ser el más veces campeón, por lo menos por los dos siguientes Mundiales de la categoría.

Y es que, si Colombia baja a Argentina en esta semifinal, Brasil, que salió eliminado en fase de grupos, podría igualarles en títulos en el siguiente Mundial en 2027 en Uzbekistán y Azerbaiyán. La ‘Albiceleste’ juega por la gloria y para extender su marca en la historia de la Copa del Mundo Sub-20.

COLOMBIA VA POR SU PRIMERA FINAL

Para Colombia, lo más importante sería llegar a esa anhelada final que lleva varios años esperando. En 2003 ya jugó semifinales y no pudo clasificarse a la siguiente instancia. De hecho, se vio las caras en el tercer y cuarto puesto superando a la ‘Albiceleste’ y manteniendo el podio.

22 años después, Colombia tiene una nueva oportunidad para alcanzar la gloria de entrar a una final Sub-20 en un Mundial. Esta sería la primera final mundialista de una selección colombiana masculina en todas las categorías. Por esta razón, recae mucha importancia en poder eliminar a Argentina.