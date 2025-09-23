Colombia se impuso a México: Reviva los tres goles de la victoria de la sub 20

Así fueron los tres goles para llevarse la victoria

Esta mañana la selección logró imponerse ante México en el último partido amistoso previo al mundial sub 20 que se disputará en unos días en Chile, el equipo colombiano que disputó un gran partido logró anotar 3 veces en la portería de los mexicanos que no lograron sobreponerse y terminaron perdiendo el partido.

En lo que fue el último amistoso Cesar Torres terminó contento con lo que vio de su equipo pero es consciente que hay aspectos por mejorar, sobre todo teniendo en cuenta que se recibieron dos goles.

El primero fue un gran gol de Rentería que después de estrellar su cobro contra la barrera consiguió el rebote y con una media volea envió el balón al ángulo derecho del arquero dejándolo sin ninguna oportunidad. Para el segundo gol en su cuenta personal y para la selección, Rentería recibió un gran pase en profundidad y tras ganarle la carrera a su marcador sin siquiera controlar definió de gran manera de pierna izquierda. Ya el último fue obra de Benitez que tras una gran contra del equipo colombiano terminó solo frente al arquero y soltó un gran remate cruzado dejándolo sin oportunidad.