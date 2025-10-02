Colombia se salva gracias a la tarjeta verde: penal anulado a Noruega

Llegó la segunda fecha del Mundial Sub 20 en donde dos de los protagonistas serían la Selección de Colombia y la de Noruega, líderes de la tabla de posiciones del Grupo F con tres puntos y que llegarían a definirlo todo en el Estadio Fiscal de Talca.

La 'tricolor' llegaba a este enfrentamiento como favorita, en especial después del debut con victoria ante la Selección de Arabia Saudita, pero Noruega les complicó el desarrollo del partido, subió sus líneas y durante los primeros 20 minutos del compromiso consiguió una acción de penal a favor que terminó siendo anulada gracias a la tarjeta verde.