Colombia se salva gracias a la tarjeta verde: penal anulado a Noruega
La Selección Colombia disfruta de los beneficios de la tarjeta verde en el Mundial Sub 20 durante el duelo ante Noruega.
Llegó la segunda fecha del Mundial Sub 20 en donde dos de los protagonistas serían la Selección de Colombia y la de Noruega, líderes de la tabla de posiciones del Grupo F con tres puntos y que llegarían a definirlo todo en el Estadio Fiscal de Talca.
La 'tricolor' llegaba a este enfrentamiento como favorita, en especial después del debut con victoria ante la Selección de Arabia Saudita, pero Noruega les complicó el desarrollo del partido, subió sus líneas y durante los primeros 20 minutos del compromiso consiguió una acción de penal a favor que terminó siendo anulada gracias a la tarjeta verde.
Colombia mantiene su arco en cero durante el Mundial Sub 20 gracias a la tarjeta verde
La Selección Colombia llegó a la fecha 2 del Mundial Sub 20 con la obligación de sumar de a tres unidades con el fin de obtener una clasificación anticipada a los octavos de final de la competencia.
Sin embargo en el duelo ante Noruega el panorama se complicó, ya que el equipo comandado por el estratega, Bjørn Johansen, también contaba con las mismas opciones y salió a demostrar que iría por todo o nada en el compromiso, arrinconando a la 'tricolor' cerca del área de Jordan García, lo que les dio la oportunidad de probar de media distancia y conseguir un penal a favor.
El remate Sondre Granaas, el 10 de la Selección de Noruega, se terminó estrellando en la mano de Simón García dentro del área chica y la jueza central, Katia García, decretó penal. Por fortuna para la 'tricolor', contaban con sus dos tarjetas verdes con las cuales pudieron pedir que se revisara la acción y junto con ello finalmente determinar que la acción del penal debía ser anulada tras posición natural del colombiano.
Próximo partido de Colombia en el Mundial Sub 20
El último partido de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial Sub 20 será contra la Selección de Nigeria el domingo 5 de octubre en el Estadio Fiscal de Talca sobre las 18:00 hora local.
