Colombia se salvó: polémico gol anulado a Arabia en el Mundial Sub 20

Inició el Mundial Sub 20 y la Selección Colombia se logró convertir rápidamente en protagonista del certamen al llevarse los primeros tres puntos que la posicionan en la primera casilla del Grupo F.

La victoria del equipo comandado por César Torres fue bastante polémica, ya que el gol tuvo que llegar hasta el minuto 64 gracias a Óscar Perea. Sin embargo, la preocupación de la mínima diferencia creció tan solo cinco minutos después de haber marcado el gol, ya que Arabia logró descontar gracias a Thamer Al-Khaibarr, pero el tanto fue anulado por un supuesto fuera de lugar.

Supuesto fuera de lugar de Arabia salvó a Colombia del empate

El debut de Colombia en la Copa Mundial Sub 20 no fue el mejor de todos a pesar de haber obtenido la victoria, ya que la falta de definición y efectividad por poco le cuestan los tres puntos de la victoria y que los deja como líderes parciales de la tabla de posiciones del Grupo F.

La 'tricolor' se fue arriba sobre el minuto 64 del compromiso gracias a la anotación del delantero pereirano, Óscar Perea, tras un robo de la pelota por parte de Jordan Barrera. Aún así el equipo se confío y en la zona defensiva se vivieron momentos de angustia protagonizados por Thamer Al-Khaibarr.