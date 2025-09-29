Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 20:50
Colombia se salvó: polémico gol anulado a Arabia en el Mundial Sub 20
La Selección Colombia ganó su primer partido en el Mundial, pero un supuesto fuera de lugar la salvó.
Inició el Mundial Sub 20 y la Selección Colombia se logró convertir rápidamente en protagonista del certamen al llevarse los primeros tres puntos que la posicionan en la primera casilla del Grupo F.
La victoria del equipo comandado por César Torres fue bastante polémica, ya que el gol tuvo que llegar hasta el minuto 64 gracias a Óscar Perea. Sin embargo, la preocupación de la mínima diferencia creció tan solo cinco minutos después de haber marcado el gol, ya que Arabia logró descontar gracias a Thamer Al-Khaibarr, pero el tanto fue anulado por un supuesto fuera de lugar.
Le puede interesa: Mundial Sub 20: Colombia y Noruega ganaron con lo justo, Estados Unidos aplastó
Supuesto fuera de lugar de Arabia salvó a Colombia del empate
El debut de Colombia en la Copa Mundial Sub 20 no fue el mejor de todos a pesar de haber obtenido la victoria, ya que la falta de definición y efectividad por poco le cuestan los tres puntos de la victoria y que los deja como líderes parciales de la tabla de posiciones del Grupo F.
La 'tricolor' se fue arriba sobre el minuto 64 del compromiso gracias a la anotación del delantero pereirano, Óscar Perea, tras un robo de la pelota por parte de Jordan Barrera. Aún así el equipo se confío y en la zona defensiva se vivieron momentos de angustia protagonizados por Thamer Al-Khaibarr.
Arabia no había tenido muchos acercamientos a la portería del guardameta de Fortaleza, Jordan García, pero fue justo sobre el minuto 70 cuando a Colombia "le cayó un balde de agua fría" tras la anotación del delantero Al-Khaibarr, quien recibió un pase filtrado por parte de Farhah Al Shamrani, le ganó la marca a los defensores colombianos y sacó un certero remate de pierna izquierda para marcar un gol que terminaría siendo anulado por supuesto fuera de lugar.
Lea también: Colombia dice presente en el Mundial Sub 20 con golazo de Óscar Perea
Próximo partido de Colombia y Arabia en el Mundial Sub 20
El siguiente reto de César Torres al mando de la 'tricolor' se llevará a cabo el jueves 2 de octubre cuando se enfrente a la Selección de Noruega, la cual venció por la mínima diferencia a Nigeria, en el Estadio Fiscal de Talca sobre las 15:00 hora Colombia.
Mientras que Arabia Saudita se medirá ante Nigeria en este mismo escenario deportivo del duelo colombiano, también el jueves 2 de octubre, pero sobre las 18:00 hora Colombia.
Fuente
Antena 2