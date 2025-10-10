Colombia Sub 20 contra su peor rival: dato que lo confirma en el Mundial

Quedan apenas unas horas para que la Selección Colombia Sub-20 enfrente nada más ni nada menos que a España en la llave de los cuartos de final del Mundial. Quien pase esta ronda se instalará en las semifinales en una serie que deberá definir ante una de las favoritas, ya sea México o Argentina.

Durante los cuatro partidos que se han disputado entre fase de grupos y octavos de final, la Selección Colombia ha demostrado ser un equipo que sufre bastante por la facilidad como llegan sus rivales al área rival, mientras que, en zona ofensiva, no hay nadie diferente, pese al regreso goleador de Neiser Villarreal en el partido pasado ante Sudáfrica.

Por su parte, España llega a esta fase con una derrota en el primer partido frente a Marruecos y luego se repuso con un empate y un triunfo en la zona de grupos. Luego, superaron a Ucrania con un tanto de Pablo García. Entre los grandes jugadores, García e Iker Bravo son los futbolistas más peligrosos.

A falta de que empiece el partido, Colombia sufre bastante frente a España, dado que ya se han enfrentado en anteriores ediciones con un dato que puede complicar a los dirigidos por César Torres. Las estadísticas están para romperse y el combinado colombiano podría dar el golpe.

ESPAÑA, EL RIVAL MÁS COMPLICADO POR UN ANTECEDENTE CONTRA COLOMBIA

Este partido se repite en otro escenario y después de 22 años, se vuelven a ver las caras en una fase final. España, que en aquella época tenía jugadores como Andrés Iniesta, Gabriel Fernández, Sergio García, Juanfran, entre otros referentes españoles, lograron dar el golpe a una Colombia que también vivió su mejor Mundial en la historia.

En aquella ocasión, Colombia logró clasificar por primera vez a las semifinales y se vio las caras con España. Fue un partido parejo en busca de llegar a la final, pero todo se derrumbó con el único tanto de manera agónica de Andrés Iniesta desde el punto penal para dejar sin nada a los colombianos.

Por su parte, 22 años después, colombianos y españoles se vuelven a ver las caras en un compromiso vital para seguir en el Mundial. Esta vez en los cuartos de final, Colombia va en busca de la revancha con jugadores y con contextos distintos. Los dirigidos por César Torres tienen la gran chance de vencer la historia, igualar lo hecho en 2003 y dar un golpetazo contra una selección candidata.

DURA SANCIÓN PARA COLOMBIA COMPLICA EN LOS CUARTOS DE FINAL

La Selección Colombia logró clasificarse para los cuartos de final, una fase que conoce muy bien el combinado cafetero. Sin embargo, para este vibrante partido en una instancia definitiva, César Torres tendrá que mover a su equipo, dado que Simón García tiene una sanción.

Infortunadamente, el zaguero central de Atlético Nacional recibió la segunda tarjeta amarilla en el torneo y tendrá que pagar la sanción respectiva en la llave de los cuartos de final contra España. Su reemplazo sería Julián Bazán, defensor del Deportivo Pereira.