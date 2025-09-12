Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 12:15
Colombia Sub-20 se pone a punto: dos figuras, un mismo sueño mundialista
La selección Colombia se prepara para afrontar el mundial sub-20.
La selección Colombia sub-20 se prepara para lo que será el mundial de la categoría que empieza este mismo mes de septiembre, sin conocer la convocatoria oficial se espera que los jugadores que van a participar en el microciclo de esta semana sean la base de lo que será el equipo.
Dos de las principales figuras son Neiser Villarreal que hizo un muy buen sudamericano terminando como goleador y Jordan Barrera, el ex Junior que ahora juega en Botafogo.
Las dos figuras ya piensan en Brasil
Casualmente, las dos máximas figuras de esta selección serán rivales en Brasil después del sudamericano, con Barrera en Botafogo y con la llegada de Neiser a Cruzeiro.
El delantero que todavía pertenece a Millonarios fue el jugador más importante de Colombia en el sudamericano donde terminó tercero y consiguió el cupo al mundial. Neiser se llevó todos los reflectores siendo el máximo goleador del certamen con 8 goles y aportando mucho al juego del equipo, esto le sirvió para hacerse un hueco en el equipo de Millonarios donde disputó varios partidos de la temporada pasada donde no pudo mantener el mismo nivel que venía mostrando en selección y no pudo marcar ningún gol por lo que oficialmente no tiene goles como profesional. De igual manera Cruzeiro se fijó en el colombiano y llegaron a un preacuerdo en el que se asegura que Neiser llegará al equipo brasileño como jugador libre en diciembre y firmará hasta 2030.
Por el otro lado está Jordan Barrera el ex Junior que recientemente fichó por Botafogo no ha tenido la continuidad esperada, pues solo lleva 3 minutos disputados, igualmente se entrena con el primer equipo, el semestre pasado fue de lo más destacado del equipo barranquillero y mostró un nivel que ilusiona de cara a futuro.
Por ahora ambos irán a microciclo y lo más seguro es que sean los llamados a liderar a la selección en el mundial.
Colombia piensa desde ya en el mundial
El debut de la sub-20 será el sábado 29 de septiembre a las 6:00 p.m. contra Arabia Saudita, después enfrentará a Noruega y cerrará la fase de grupos frente a Nigeria.
A tan solo 17 días del debut se espera que el técnico Cesar Torres confirme la convocatoria completa para conocer a los jugadores que defenderán la camiseta de la selección en el mundial.
Fuente
Antena 2