Colombia Sub-20 se pone a punto: dos figuras, un mismo sueño mundialista

Las dos figuras ya piensan en Brasil

Casualmente, las dos máximas figuras de esta selección serán rivales en Brasil después del sudamericano, con Barrera en Botafogo y con la llegada de Neiser a Cruzeiro.

El delantero que todavía pertenece a Millonarios fue el jugador más importante de Colombia en el sudamericano donde terminó tercero y consiguió el cupo al mundial. Neiser se llevó todos los reflectores siendo el máximo goleador del certamen con 8 goles y aportando mucho al juego del equipo, esto le sirvió para hacerse un hueco en el equipo de Millonarios donde disputó varios partidos de la temporada pasada donde no pudo mantener el mismo nivel que venía mostrando en selección y no pudo marcar ningún gol por lo que oficialmente no tiene goles como profesional. De igual manera Cruzeiro se fijó en el colombiano y llegaron a un preacuerdo en el que se asegura que Neiser llegará al equipo brasileño como jugador libre en diciembre y firmará hasta 2030.

Por el otro lado está Jordan Barrera el ex Junior que recientemente fichó por Botafogo no ha tenido la continuidad esperada, pues solo lleva 3 minutos disputados, igualmente se entrena con el primer equipo, el semestre pasado fue de lo más destacado del equipo barranquillero y mostró un nivel que ilusiona de cara a futuro.

Por ahora ambos irán a microciclo y lo más seguro es que sean los llamados a liderar a la selección en el mundial.