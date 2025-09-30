Colombia superó a Alemania en Mundial Sub 20: se metió en top 10 histórico

Este lunes 29 de septiembre arrancaron las emociones para la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. Los dirigidos por César Torres dieron el golpe superando a una Arabia Saudita que no regaló nada y que apretó para poder llevarse la victoria para iniciar con pie derecho.

Justamente, Óscar Perea anotó el único tanto en un juego en el que Arabia Saudita pecó de inocente y terminó con la anotación de la ‘Tricolor’. Sin embargo, la cosa pudo ser distinta por intentos de los saudíes que tuvieron grandes oportunidades para igualar el encuentro, o hasta para ganarlo antes de que Perea pusiera el único tanto. De hecho, Arabia empató con un golazo, pero fue anulado por milimétrico fuera de juego.

Con ese panorama, la Selección Colombia sacó tres puntos ideales para pensar en sellar la clasificación en las siguientes fechas contra Noruega o Nigeria en la fase de grupos. Además, el triunfo le permitió meterse en un prestigioso top 10 en la historia del Mundial Sub-20.

EL PRESTIGIOSO TOP EN EL QUE SE METIÓ COLOMBIA

Con lo justo, Colombia sacó ventajas en la primera fecha del Mundial Sub-20. La selección cafetera cerró el pasado torneo orbital con 79 unidades en la tabla de posiciones de todos los tiempos. Una victoria como la que consiguió contra Arabia Saudita los iba a dejar con 82 puntos.

Bajo ese panorama, la Selección Colombia superó a Alemania que estaba en la décima posición de la tabla histórica del Mundial Sub-20. Además, la idea es poder sacar más ventajas, dado que los teutones no están en esta competencia para esta edición.

Alemania ahora es 11 en la clasificación histórica, Colombia ascendió al top 10. Con la derrota de Corea del Sur ante Ucrania en la primera fecha, los dirigidos por César Torres están con los mismos puntos de los surcoreanos con 82 unidades.

Por delante en este Mundial, a Colombia le tocará superar a otras selecciones que no participan en esta edición. Ghana no pudo asegurar su clasificación, y los africanos son octavos con 87 puntos, cinco más que los colombianos. Luego viene Nigeria, rival directo en el Grupo F con 89.