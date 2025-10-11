Colombia tendrá 2 bajas sensibles para semifinales del Mundial Sub 20

Llegaron a su fin los cuartos de final en donde la Selección Colombia logró un sufrido paso hasta las semifinales tras haber derrotado en un agónico partido a la Selección de España.

El Estadio Fiscal de Talca fue el escenario deportivo testigo de la histórica clasificación de la 'tricolor' a semifinales por segunda ocasión. Un marcador de 2-3 sentenció al equipo de César Torres como uno de los semifinalistas del torneo y de paso dejó nuevamente a Néiser Villarreal como uno de los protagonistas, no solo por haber hecho los tres tantos para Colombia, sino porque también fue amonestado con la tarjeta amarilla y se perdería las semifinales del Mundial por acumulación.

Néiser Villarreal es baja sensible para Colombia en semifinales del Mundial Sub 20

La Selección Colombia Sub-20 aseguró su clasificación a las semifinales del Mundial 2025 con una vibrante victoria ante España, pero la celebración no fue completa. El delantero, Neiser Villarreal, uno de los pilares de la 'tricolor', no podrá disputar el partido de semifinales debido a la acumulación de tarjetas amarillas, sanción que deberá cumplir de forma automática según el reglamento de la FIFA.

El delantero de Millonarios fue amonestado justo sobre el minuto 79 del partido por conducta antideportiva pateando un balón que ya no estaba en juego y luego por un fuerte cruce de palabras y manotazos con uno de los futbolistas de la Selección de España.