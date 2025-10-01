Colombia tendría cambios para el Mundial Sub 20: DT lo confirmó

Sigue avanzando de la mejor manera la fase de grupos del Mundial Sub 20 en donde una de las principales protagonistas es la Selección de Colombia, la cual debutó con una sufrida victoria ante Arabia Saudita y ahora busca el tiquete de clasificación a los octavos de final de la competencia si logra sumar de a tres unidades enfrentando a Noruega.

La clasificación anticipada de la 'tricolor' en el Mundial Sub 20 podría llegar el jueves 2 de octubre si logra vencer a la Selección de Noruega en el Estadio Fiscal de Talca. Para este importante compromiso el estratega, César Torres, dio a conocer que, aunque "equipo que gana no se toca", podría llegar a haber cambios en la plantilla titular del equipo.

Colombia prepara cambios para enfrentar a Noruega

Colombia sueña con llegar a las últimas instancias de la presente edición del Mundial Sub 20 y el camino para conseguirlo va bastante bien, ya que es líder parcial del Grupo F con tres unidades.

El duelo definitivo podría llegar a ser en el marco de la fecha 2 cuando se mita ante Noruega, ya que también cuenta con tres puntos al haber vencido a Nigeria en el debut. Para este nuevo reto el profesor César Torres fue contundente y dijo que contaba con un grupo extenso de jugadores de gran nivel y que todos merecían tener una oportunidad, por lo que podría llegar a haber cambios en el equipo inicialista, uno o dos, aunque en general el equipo que venció a Arabia lo había hecho bastante bien.