Colombia va con cuatro novedades: titular contra Argentina

La Selección Colombia busca este miércoles 15 de octubre el paso a la final de la Copa del Mundo sub 20 al enfrentar a Argentina en las 'semis', en el que resulta un partido histórico, teniendo en cuenta que sería una gesta llegar a tal instancia.

Para el partido en mención, el entrenador César Torres se vio obligado a realizar tres modificaciones, pues hay un jugador que presenta lesión y otros dos que tuvieron que ser relegados por acumulación de tarjetas amarillas.

Las novedades de Colombia para enfrentar a Argentina HOY miércoles

Carlos Sarabia y Néiser Villarreal no podrán ser utilizados debido a que llegaron a dos tarjetas amarillas en el torneo, razón por la que serán remplazados por Sebastián Romero y Emilio Aristizábal, respectivamente.

Además, el mediocampista Jordan Barrera presenta una lesión muscular, por lo que en su lugar estará José Cavadía. Además, Simón García -habitual titular- vuelve tras la sanción en lugar de Julián Bazán, quien tuvo un buen desempeño en el juego anterior.