Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 13:20
Colombia va con cuatro novedades: titular contra Argentina
La Tricolor buscará el paso a la final de la cita orbital por primera vez en su historia.
La Selección Colombia busca este miércoles 15 de octubre el paso a la final de la Copa del Mundo sub 20 al enfrentar a Argentina en las 'semis', en el que resulta un partido histórico, teniendo en cuenta que sería una gesta llegar a tal instancia.
Puede leer: Confirmados 5 clasificados a cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II
Para el partido en mención, el entrenador César Torres se vio obligado a realizar tres modificaciones, pues hay un jugador que presenta lesión y otros dos que tuvieron que ser relegados por acumulación de tarjetas amarillas.
Las novedades de Colombia para enfrentar a Argentina HOY miércoles
Carlos Sarabia y Néiser Villarreal no podrán ser utilizados debido a que llegaron a dos tarjetas amarillas en el torneo, razón por la que serán remplazados por Sebastián Romero y Emilio Aristizábal, respectivamente.
Además, el mediocampista Jordan Barrera presenta una lesión muscular, por lo que en su lugar estará José Cavadía. Además, Simón García -habitual titular- vuelve tras la sanción en lugar de Julián Bazán, quien tuvo un buen desempeño en el juego anterior.
Aun así, el esquema que usará el entrenador César Torres en el juego Colombia vs Argentina, será el mismo, un tradicional 4-3-3, con el que buscará el paso a la final del certamen por primera vez en la historia para la Tricolor.
Selección Colombia sub 20: titular contra Argentina
Para este miércoles, ante Argentina, la Selección Colombia tendrá como inicialistas a Jordan García; Sebastián Romero, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González (C), José Cavadía; Joel Canchimbo, Óscar Perea y Emilio Aristizábal.
Le puede interesar: Programación de la fecha 16 de Liga Betplay 2025-II
Cabe recordar que el rival de Colombia o Argentina en la final del Mundial saldrá de la serie Marruecos vs Francia, que se disputará este mismo miércoles a primer turno. Dicha final se jugará el domingo 19 de octubre.
RCN transmite Colombia vs Argentina por el Mundial sub 20
Colombia y Argentina se medirán este miércoles 15 de octubre por un lugar en la gran final del Mundial Sub-20. El compromiso está pactado para las 6:00 p. m. (hora colombiana) en el Estadio Nacional de Santiago, y podrá verse en vivo por Canal RCN y la App RCN, mientras que La FM y Antena2.com ofrecerán la cobertura radial y digital.
Fuente
Antena 2