Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 13:33
Colombia va por los cuartos: titular para enfrentar a Sudáfrica en el Mundial sub 20
Se disputan los octavos de final del Mundial sub 20.
La selección Colombia busca un cupo a los cuartos de final del Mundial sub 20 y por eso, deberá derrotar a Sudáfrica en la jornada de este miércoles en territorio chileno, donde se está llevando a cabo la cita orbital.
Con el panorama claro, el profesor César Torres se fue a la fija y dio a conocer su once inicial para este compromiso.
En la portería estará Jordan García. Acompañado de una línea de cuatro en la defensa: Juan David Arizala, Yeimar Mosquera, Simón García y Carlos Sarabia.
En la mitad del campo estarán Kenner González, Elkin RIvero y Jordan Barrera.
Mientras que el ataque estará comandado por Óscar Perea, Joel Canchimbo y Néiser Villarreal.
Colombia vs. Sudáfrica | Octavos de final | Mundial Sub 20 de la FIFA 2025
Siga COLOMBIA vs Sudáfrica EN VIVO HOY 8 de octubre: Mundial sub 20
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en el Canal RCN y en la APP del Canal RCN. También podrá escucharlo en La FM.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 14:30
Bolivia, Chile y Venezuela: 15:30
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:30
Fuente
Antena 2