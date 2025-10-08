Colombia va por los cuartos: titular para enfrentar a Sudáfrica en el Mundial sub 20

La selección Colombia busca un cupo a los cuartos de final del Mundial sub 20 y por eso, deberá derrotar a Sudáfrica en la jornada de este miércoles en territorio chileno, donde se está llevando a cabo la cita orbital.

Con el panorama claro, el profesor César Torres se fue a la fija y dio a conocer su once inicial para este compromiso.

Vea también: Colombia por la clasificación: Ya se conoce quien sería el rival en cuartos del Mundial sub 20

En la portería estará Jordan García. Acompañado de una línea de cuatro en la defensa: Juan David Arizala, Yeimar Mosquera, Simón García y Carlos Sarabia.

En la mitad del campo estarán Kenner González, Elkin RIvero y Jordan Barrera.

Mientras que el ataque estará comandado por Óscar Perea, Joel Canchimbo y Néiser Villarreal.