Mundial Sub 20
Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 13:33

Colombia va por los cuartos: titular para enfrentar a Sudáfrica en el Mundial sub 20

Se disputan los octavos de final del Mundial sub 20.

La selección Colombia busca un cupo a los cuartos de final del Mundial sub 20 y por eso, deberá derrotar a Sudáfrica en la jornada de este miércoles en territorio chileno, donde se está llevando a cabo la cita orbital.

Con el panorama claro, el profesor César Torres se fue a la fija y dio a conocer su once inicial para este compromiso.

Vea también: Colombia por la clasificación: Ya se conoce quien sería el rival en cuartos del Mundial sub 20

En la portería estará Jordan García. Acompañado de una línea de cuatro en la defensa: Juan David Arizala, Yeimar Mosquera, Simón García y Carlos Sarabia.

En la mitad del campo estarán Kenner González, Elkin RIvero y Jordan Barrera.

Mientras que el ataque estará comandado por Óscar Perea, Joel Canchimbo y Néiser Villarreal.

Colombia vs. Sudáfrica | Octavos de final | Mundial Sub 20 de la FIFA 2025
Mundial Sub 20: Sudáfrica; el duro obstáculo de Colombia en octavos

Siga COLOMBIA vs Sudáfrica EN VIVO HOY 8 de octubre: Mundial sub 20

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en el Canal RCN y en la APP del Canal RCN. También podrá escucharlo en La FM.

Le puede interesar: Selección Colombia va por la historia: la deuda pendiente en Mundial Sub 17

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 14:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:30

Antena 2
Selección Colombia

Colombia

Selección Colombia Sub-20

Mundial sub 20

