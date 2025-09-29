Colombia vs Arabia en el Mundial sub 20: resumen y goles

La selección Colombia sub 20 debutó en la jornada de este lunes en el Mundial de esta categoría que se vive en Chile.

El combinado nacional le ganó 1-0 a Arabia Saudita y aquí está el resumen del partido.

Vea también: Colombia U20 vence a Arabia Saudita con solitario gol de Perea

Opción errada de Óscar Perea al minuto 35: