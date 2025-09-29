Cargando contenido

Colombia vs Arabia, Mundial Sub 20 2025
Lun, 29/09/2025 - 20:11

Colombia vs Arabia en el Mundial sub 20: resumen y goles

Colombia ganó en su primer partido ante Arabia.

La selección Colombia sub 20 debutó en la jornada de este lunes en el Mundial de esta categoría que se vive en Chile.

El combinado nacional le ganó 1-0 a Arabia Saudita y aquí está el resumen del partido.

Vea también: Colombia U20 vence a Arabia Saudita con solitario gol de Perea

Opción errada de Óscar Perea al minuto 35:

Gol de Colombia para el 1-0:

Le puede interesar: Colombia dice presente en el Mundial Sub 20 con golazo de Óscar Perea

Gol anulado de Arabia Saudita por fuera de lugar:

