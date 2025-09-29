El equipo comandado por César Torres se prepara para asumir una nueva cita mundialista con distintos jugadores de nivel nacional e internacional que le permitan dejar una buena imagen en la competencia.

Los jugadores y el cuerpo técnico de la 'tricolor' han llevado a cabo un exhaustivo trabajo con el fin de llevar a cabo una buena participación, tal como lo demostraron en los recientes amistosos contra Venezuela y México, los cuales pudieron ganar de buena manera, y ahora llegarán a poner en marcha su gran momento en su debut en el Estadio Fiscal de Talca.

Mientras que el presente deportivo de Arabia no es para nada bueno, dejando un panorama absolutamente favorecedor para Colombia, ya que viene de jugar el COTIF, un torneo sub 20 amistoso en donde se quedaron con el séptimo lugar, habiendo perdido tres partidos y empatado uno contra Brasil que se fue hasta la definición del punto penal.

Colombia vs Arabia Saudita sub 20: cómo VER EN VIVO HOY lunes 29 de septiembre

El primer partido de la fase de grupos del Mundial Sub 20 entre Colombia y Arabia Saudita se disputará este lunes 29 de septiembre a partir de las 18:00 (hora colombiana). El duelo se podrá seguir a través de RCN TV, la app del Canal RCN y también podrá seguirla a través de Antena 2.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00