Colombia vs Argentina en el Mundial sub 20: Landázuri lo tiene claro

La selección Colombia sub 20 se juega hoy uno de los partidos más importantes de los últimos años frente a Argentina, en la semifinal del Mundial sub 20. Un encuentro que promete emoción, talento y mucha intensidad entre dos equipos que llegan en gran momento. Para la Tricolor, es la oportunidad de hacer historia y meterse en una final mundialista, algo que reflejaría el gran trabajo de César Torres y sus dirigidos.

Pues uno de los jugadores lo tiene claro y apuesta por quienes apoyan a la selección.