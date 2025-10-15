Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 13:26
Colombia vs Argentina en el Mundial sub 20: Landázuri lo tiene claro
La selección Colombia enfrentará a Argentina por las semifinales del Mundial sub 20.
La selección Colombia sub 20 se juega hoy uno de los partidos más importantes de los últimos años frente a Argentina, en la semifinal del Mundial sub 20. Un encuentro que promete emoción, talento y mucha intensidad entre dos equipos que llegan en gran momento. Para la Tricolor, es la oportunidad de hacer historia y meterse en una final mundialista, algo que reflejaría el gran trabajo de César Torres y sus dirigidos.
Pues uno de los jugadores lo tiene claro y apuesta por quienes apoyan a la selección.
"El mundo está haciendo fuerza para que ganemos nosotros”
Luis Landázuri, volante de la selección Colombia habló con los medios en la previa del duelo de semifinales frente a Argentina, el jugador colombiano de apenas 19 años y que actualmente pertenece a Atlético Nacional se mostró seguro y confiado en las posibilidades de la tricolor de dar un paso más en busca de la copa.
Además en sus declaraciones dejó un recado para los argentinos, asegurando que "la mitad del mundo está haciendo fuerza para que ganemos nosotros", declaraciones que dejan muy claro no solo el optimismo de jugador e hincha sino también la conexión que ha conseguido esta selección con los aficionados no solo del país sino del mundo en general. Recordemos que en los últimos días Tomás Roncero, periodista español fue uno de los que aseguró que tras la eliminación de España apoyaría a los cafeteros.
Colombia ante la posibilidad de hacer historia
La selección Colombia sub 20 se juega la vida en el partido frente a Argentina, se juega meternos por primera vez en la final de un Mundial, no es presión, es ilusión la que sentimos los aficionados de la tricolor con ver tan cerca un sueño. El partido será complicado, la albiceleste es una selección dura, muy preparada y que viene mostrando un gran nivel, pero Colombia viene bien, mejorando en su juego y mostrando claras sus intenciones.
El partido se jugará a partir de las 6:00p.m. y se podrá ver por la señal en vivo del Canal RCN, la app RCN y el canal de youtube de Deportes RCN.
