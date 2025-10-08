Cargando contenido

Mundial Sub 20
Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 12:29

COLOMBIA vs Sudáfrica EN VIVO HOY 8 de octubre: Mundial sub 20

Se disputan los octavos de final del Mundial sub 20.

Colombia se mide en la jornada de este miércoles a Sudáfrica para disputar los octavos de final del Mundial sub 20.

El conjunto de César Torres buscará avanzar a la siguiente ronda en Talca, ciudad de Chile donde se está disputando esta edición de la cita orbital.

EN VIVO ⚽ | Colombia vs. Sudáfrica - Mundial Chile Sub 20 - 2025

Siga COLOMBIA vs Sudáfrica EN VIVO HOY 8 de octubre: Mundial sub 20

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en el Canal RCN y en la APP del Canal RCN. También podrá escucharlo en La FM.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 14:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:30

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Selección Colombia Sub-20

Imagen

Mundial sub 20

Imagen

Sudáfrica

Cargando más contenidos

Fin del contenido