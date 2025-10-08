Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 12:29
COLOMBIA vs Sudáfrica EN VIVO HOY 8 de octubre: Mundial sub 20
Se disputan los octavos de final del Mundial sub 20.
Colombia se mide en la jornada de este miércoles a Sudáfrica para disputar los octavos de final del Mundial sub 20.
El conjunto de César Torres buscará avanzar a la siguiente ronda en Talca, ciudad de Chile donde se está disputando esta edición de la cita orbital.
EN VIVO ⚽ | Colombia vs. Sudáfrica - Mundial Chile Sub 20 - 2025
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en el Canal RCN y en la APP del Canal RCN. También podrá escucharlo en La FM.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 14:30
Bolivia, Chile y Venezuela: 15:30
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:30
Fuente
Antena 2