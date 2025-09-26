¿Cómo le fue a Colombia en Mundial Sub 20 cuando tuvo goleador en el Sudamericano?

Quedan apenas algunos días para que la Selección Colombia se estrene en el Mundial Sub-20 en Chile. Su debut será contra Arabia Saudita en el Grupo F en donde también se verán las caras con Noruega y Nigeria. Para esta edición, el combinado nacional volvió a tener a un goleador del Sudamericano.

Neiser Villarreal fue convocado, pese a la falta de regularidad con Millonarios y a la polémica suscitada por el Live de Instagram en el que apareció con la camisa de América de Cali. Sin duda alguna, esto lo sancionó el cuadro albiazul, pero, afortunadamente para el delantero, no hubo problemas para ser convocado a la selección en el Mundial.

Con ocho goles en el Sudamericano, Neiser Villarreal estuvo a solo tres tantos de igualar a Hugo Rodallega que, hasta la fecha, es el máximo goleador histórico de este torneo en la categoría Sub-20. Rodallega atendió al Mundial en 2005 después de marcar 11 anotaciones y consolidarse como el artillero. Pero, en este caso, Neiser tendrá que superar lo hecho hace 20 años.

ASÍ LE FUE A COLOMBIA EN EL MUNDIAL SUB-20 CUANDO TUVO GOLEADOR EN EL SUDAMERICANO

La ruta para sellar la clasificación al Mundial es por medio del Sudamericano Sub-20. En ese sentido, Hugo Rodallega marcó 11 goles y fue determinante para el título de la Selección Colombia. Posteriormente, el seleccionado cafetero atendió a la Copa del Mundo en Alemania.

Colombia tuvo que lidiar contra Italia, Canadá y Siria en la fase de grupos. El debut ante los italianos fue con victoria gracias a los goles de Wason Rentería y Fredy Guarín, luego repitió la dosis ante los canadienses con Guarín y Falcao como los goleadores, y, finalmente, superó a Siria con ese mismo resultado y ahí anotó Hugo Rodallega y Falcao.

La Selección Colombia clasificó como primera del grupo con puntaje perfecto y luego tuvo que verse las caras contra Argentina en los octavos de final. En ese partido, cayeron los colombianos con un marcador de 1-2. Aunque iniciaron ganando con Harrison Otálvaro, no fue posible mantener el resultado y quedaron eliminados.

LA REVANCHA DE NEISER VILLARREAL

Sin la regularidad deseada para afrontar el Mundial, Neiser Villarreal tendrá que superar lo hecho por esa selección de hace 20 años. Además, debe dar el golpe que no pudo dar Hugo Rodallega que se despidió del Mundial con tan solo un gol anotado.

Neiser marcó ocho en el Sudamericano y la necesidad es por lo menos llegar a las fases definitivas para poder firmar uno de los mejores Mundiales en la historia de la selección Sub-20. Además, el jugador de Millonarios tendrá que demostrar el impacto que tuvo en la clasificación con goles.

En ese sentido, Colombia lucirá goleador en el Mundial y tendrá que, por lo menos, superar lo de hace 20 años pasando a cuartos de final. Sin embargo, la consigna es clara y es optar por el título, teniendo en cuenta que la edición más cercana fue en 2003 cuando quedaron terceros.