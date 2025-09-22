Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 21:03
Con Millonarios no pero con la selección si: Así llega Neiser al mundial
Se confirma la convocatoria de la selección Colombia para enfrentar el Mundial sub-20 que se disputará en Chile.
Cesar Torres y la federación colombiana de futbol hicieron oficial hoy la convocatoria de la selección Colombia sub-20 con vistas al mundial de la categoría que se disputará en Chile. Entre los convocados no hubo muchas sorpresas, se mantuvieron los nombres con los que se venía trabajando y las figuras que brillaron en el sudamericano que nos dio la clasificación.
Uno de los nombres más sonados en esta convocatoria es el de Neiser Villarreal, el jugador surgido en Millonarios fue la estrella de la selección en el clasificatorio y terminó como máximo goleador del torneo.
Neiser no ha jugado este semestre
El todavía jugador de Millonarios llega a la copa del Mundo como uno de los máximos referentes de la selección y aspira tener un mundial muy bueno que le de más confianza para afrontar lo que se viene en su carrera. En una guerra fría con Millonarios desde el inicio de esta temporada y por la lesión en su rodilla el jugador no ha disputado un solo minuto esta temporada, sin embargo, ha hecho todo su proceso de recuperación con los médicos del conjunto capitalino.
Neiser fue el goleador del sudamericano que se disputó a finales del año pasado, con 8 goles quedó en el primer puesto de la tabla de goleo, dos por encima de su más cercano perseguidor Claudio Echeverri, con números de estrella y un gran papel dentro del equipo Neiser volvió a Millonarios y empezó a sumar muchos puntos con el equipo de David González, pero pese a las muchas oportunidades no se le dio el gol, por lo que dejó de tener presencia antes de su lesión. Con el equipo azul sumó 15 partidos en los que en 13 fue titular y apenas logró aportar 3 asistencias.
Entre vendas pero con confianza
Neiser llega al mundial con los días contados, tanto así que fue duda hasta último momento, sin embargo, pese a su bajo rendimiento con Millonarios y a la lesión que lo apartó de los terrenos de juego Cesar Torres tiene total confianza en el jugador y lo ve como una pieza clave soñando con llegar lo más lejos posible para el campeonato.
Colombia debuta el lunes 29 de septiembre a partir de las 6:00p.m. en un duelo que lo enfrentará a Arabia Saudita, se espera que el jugador de Millonarios no sea titular pero si que sume sus primeros minutos después de su lesión.
Fuente
Antena 2