Con Millonarios no pero con la selección si: Así llega Neiser al mundial

Neiser no ha jugado este semestre

El todavía jugador de Millonarios llega a la copa del Mundo como uno de los máximos referentes de la selección y aspira tener un mundial muy bueno que le de más confianza para afrontar lo que se viene en su carrera. En una guerra fría con Millonarios desde el inicio de esta temporada y por la lesión en su rodilla el jugador no ha disputado un solo minuto esta temporada, sin embargo, ha hecho todo su proceso de recuperación con los médicos del conjunto capitalino.

Neiser fue el goleador del sudamericano que se disputó a finales del año pasado, con 8 goles quedó en el primer puesto de la tabla de goleo, dos por encima de su más cercano perseguidor Claudio Echeverri, con números de estrella y un gran papel dentro del equipo Neiser volvió a Millonarios y empezó a sumar muchos puntos con el equipo de David González, pero pese a las muchas oportunidades no se le dio el gol, por lo que dejó de tener presencia antes de su lesión. Con el equipo azul sumó 15 partidos en los que en 13 fue titular y apenas logró aportar 3 asistencias.