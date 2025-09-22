Convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial sub 20

El entrenador de la Selección Colombia sub 20, César Torres, eligió a los 21 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo que se disputará en Chile a partir de 27 de septiembre. Se trató de una tarea difícil, pues implicó excluir a varios jugadores que tienen buen presente.

El seleccionador vallecaucano esperó hasta último momento para hacer oficial el listado, atendiendo que FIFA había puesto como fecha límite el jueves 18 de septiembre para que las 24 selecciones hicieran oficiales sus convocatorias.

Entre los llamados, los jugadores que apuntan a ser protagonistas son Néiser Villarreal, Emilio Aristizábal, Óscar Perea y Jordan Barrera, quienes eran de los 'fijos' para la Copa del Mundo sub 20. Algunos de los borrados son Keimer Sandoval y John Edwin Montaño.

En total, como seguro lo harán las 24 participantes del Mundial, la Selección Colombia contará con tres arqueros y 18 jugadores de campo, una cifra que muchos consideran baja en vista de que las convocatorias en el fútbol actual son más amplias y llegan hasta los 28 futbolistas.