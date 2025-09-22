Cargando contenido

Selección Colombia sub 20
Mundial Sub 20
Convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial sub 20

La Tricolor se enfrentará con Arabia Saudí, Noruega y Nigeria en la cita orbital.

El entrenador de la Selección Colombia sub 20, César Torres, eligió a los 21 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo que se disputará en Chile a partir de 27 de septiembre. Se trató de una tarea difícil, pues implicó excluir a varios jugadores que tienen buen presente.

El seleccionador vallecaucano esperó hasta último momento para hacer oficial el listado, atendiendo que FIFA había puesto como fecha límite el jueves 18 de septiembre para que las 24 selecciones hicieran oficiales sus convocatorias.

Entre los llamados, los jugadores que apuntan a ser protagonistas son Néiser Villarreal, Emilio Aristizábal, Óscar Perea y Jordan Barrera, quienes eran de los 'fijos' para la Copa del Mundo sub 20. Algunos de los borrados son Keimer Sandoval y John Edwin Montaño.

En total, como seguro lo harán las 24 participantes del Mundial, la Selección Colombia contará con tres arqueros y 18 jugadores de campo, una cifra que muchos consideran baja en vista de que las convocatorias en el fútbol actual son más amplias y llegan hasta los 28 futbolistas.

Convocados de la Selección Colombia sub 20 para el Mundial de Chile

Arqueros:

Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF 
Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
Luis Mena Padilla – Atlético Huila 

Defensas:

Simón García Valero – Atlético Nacional 
Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira 
Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC

Volantes:

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional 
Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional 
Kener González Mosquera – América de Cali
Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas 
José Cavadía Pedraza – América de Cali
Joel Romero – América de Cali
Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)

Delanteros:

Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
Joel Canchimbo Morales – Junior FC 
Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC 
Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

Si bien algunos futbolistas no hicieron parte del último microciclo o se unieron tarde, fueron incluidos en la convocatoria para el Mundial sub 20, en el cual la Selección Colombia integra el grupo F junto a Arabia Saudí (lunes 29 de septiembre), Noruega (jueves 2 de octubre) y Nigeria (domingo 5 de octubre).

Es pertinente recordar que si bien la Copa del Mundo sub 20 es un torneo organizado por FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas. Aun así, se estima que la Selección Colombia hizo la gestión previa, y todos los citados, con certeza serán prestados.

