Convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial sub 20
La Tricolor se enfrentará con Arabia Saudí, Noruega y Nigeria en la cita orbital.
El entrenador de la Selección Colombia sub 20, César Torres, eligió a los 21 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo que se disputará en Chile a partir de 27 de septiembre. Se trató de una tarea difícil, pues implicó excluir a varios jugadores que tienen buen presente.
El seleccionador vallecaucano esperó hasta último momento para hacer oficial el listado, atendiendo que FIFA había puesto como fecha límite el jueves 18 de septiembre para que las 24 selecciones hicieran oficiales sus convocatorias.
Entre los llamados, los jugadores que apuntan a ser protagonistas son Néiser Villarreal, Emilio Aristizábal, Óscar Perea y Jordan Barrera, quienes eran de los 'fijos' para la Copa del Mundo sub 20. Algunos de los borrados son Keimer Sandoval y John Edwin Montaño.
En total, como seguro lo harán las 24 participantes del Mundial, la Selección Colombia contará con tres arqueros y 18 jugadores de campo, una cifra que muchos consideran baja en vista de que las convocatorias en el fútbol actual son más amplias y llegan hasta los 28 futbolistas.
Convocados de la Selección Colombia sub 20 para el Mundial de Chile
Arqueros:
Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF
Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
Luis Mena Padilla – Atlético Huila
Defensas:
Simón García Valero – Atlético Nacional
Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira
Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC
Volantes:
Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional
Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional
Kener González Mosquera – América de Cali
Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas
José Cavadía Pedraza – América de Cali
Joel Romero – América de Cali
Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
Delanteros:
Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
Joel Canchimbo Morales – Junior FC
Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC
Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF
Si bien algunos futbolistas no hicieron parte del último microciclo o se unieron tarde, fueron incluidos en la convocatoria para el Mundial sub 20, en el cual la Selección Colombia integra el grupo F junto a Arabia Saudí (lunes 29 de septiembre), Noruega (jueves 2 de octubre) y Nigeria (domingo 5 de octubre).
Es pertinente recordar que si bien la Copa del Mundo sub 20 es un torneo organizado por FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas. Aun así, se estima que la Selección Colombia hizo la gestión previa, y todos los citados, con certeza serán prestados.
