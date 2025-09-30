Corea del Sur vs Paraguay EN VIVO 30 septiembre: cómo ver Mundial Sub20

Inicia la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 y junto con ello llega también una nueva oportunidad para que Corea del Sur y Paraguay puedan sumar de a tres unidades para afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones del Grupo B.

Corea del Sur tendrá la oportunidad de auspiciar como "local" tras un desastroso debut en el que cayó 1-2 contra la Selección de Ucrania.

Mientras que el presente deportivo de Paraguay es mucho mejor, ya que debutó con una sufrida victoria ante Panamá con un marcador de 3-2 que los está dejando en la segunda casilla del Grupo B.

Corea del Sur vs Panamá sub 20: cómo VER EN VIVO HOY martes 30 de septiembre

El segundo partido de la fase de grupos del Mundial Sub 20 entre Corea del Sur vs Panamá se disputará este martes 30 de septiembre a partir de las 18:00 (hora colombiana). El duelo se podrá seguir a través de DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO y también podrá seguirla a través de Antena 2.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00