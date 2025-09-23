¿Cuál es el jugador más joven que ha participado en un Mundial sub-20?

Quedan apenas cuatro días para que el Mundial Sub-20 vuelva a tomar el protagonismo del fútbol a nivel global. Es aquí en donde se verán los mejores jugadores jóvenes que darán de qué hablar marcando la nueva generación, además, en un momento ideal para las selecciones absolutas que deberán tener en cuenta a los talentos que poco a poco se vienen sumando a esta disciplina.

Chile será la sede y espera dejar en alto el nombre del país, especialmente por las malas Eliminatorias Sudamericanas del equipo absoluto sin la posibilidad de sellar la clasificación para el Mundial de 2026. Sin duda alguna, el nuevo entrenador de la ‘Roja’ tendrá que estar atento a ver qué jugadores de la Sub-20 podría tener en cuenta.

De hecho, entre las grandes figuras aparece Juan Francisco Rossel e Ian Garguez que tuvieron proceso en el Sudamericano Sub-20. Sin embargo, como los clubes tienen la última palabra en las convocatorias de jugadores, futbolistas como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, entre otras grandes joyas no podrán estar.

Además de todo lo que está en juego, hay también un récord por romper. Se trata nada más ni nada menos que desplazar al jugador más joven en disputar un Mundial de la categoría Sub-20. Esta marca parece difícil, pues tendría que haber un talento muy adelantado al límite de edad, dado que el que mantiene la marca lo hizo con 14 años y cuatro meses.

PETER OGABA, EL JUGADOR MÁS JOVEN EN DISPUTAR UN MUNDIAL SUB-20

Sin duda alguna, Peter Ogaba es un adelantado en la historia del Mundial Sub-20. El zaguero central nació el 24 de septiembre de 1974 y en febrero de 1989 ya estaba jugando la cita orbital en Arabia Saudita con apenas 14 años, cuatro meses y 29 días.

Peter Ogaba anotó uno de los penales definitivos en la tanda de penales de los cuartos de final contra la Unión Soviética con el que Nigeria pasó a la semifinal y enfrentó a Estados Unidos en dicha instancia. El juvenil de 14 años fue un pilar fundamental para entrar a la final. No obstante, perdieron ante Portugal.

Infortunadamente, Peter Ogaba falleció a sus 42 años el 5 de agosto de 2016 en la capital de Nigeria, Abuya. Hasta la fecha se mantiene como el futbolista más joven en disputar una Copa del Mundo. Freddy Adu, volante ofensivo de Estados Unidos lo siguió en 2003 con 14 años y seis meses.

UN COLOMBIANO EN EL TOP 5 DE JUGADORES MÁS JÓVENES EN EL MUNDIAL SUB-20

Aunque no logró estar en la primera posición, Colombia también contó con un jugador adelantado para su edad en un Mundial Sub-20. Se trata nada más ni nada menos que de Juan Carlos Quintero, el volante de marca demostró siempre ser aguerrido, llegando al límite en cualquier balón y con 15 años ya lo demostraba en el Mundial de 1993. Es el quinto jugador más joven en la historia de los Mundiales Sub-20.

En aquel Mundial de 1993 disputado en Australia, Juan Carlos Quintero tuvo protagonismo con 15 años. Sin embargo, no fue la mejor Copa del Mundo para el combinado nacional quedando eliminados en la fase de grupos. Pese a esto, el goleador del torneo fue Henry Zambrano con tres goles.