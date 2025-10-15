Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 20:08
¿Cuál será el rival de Colombia por el tercer puesto? Mundial sub 20
La selección Colombia no pudo con Argentina y jugará el partido por el tercer puesto.
La selección Colombia sub 20 no pudo imponerse a Argentina en las semifinales del Mundial sub 20 y jugará el partido por el tercer puesto.
En un partido muy técnico en el que el entrenador de la albiceleste supo arreglar el encuentro, la selección argentina se impuso 1-0 a los colombianos y nos privó de jugar la final.
Colombia jugará por el tercer puesto
La selección perdió frente a Argentina y tendrá que conformarse con el partido por el tercer puesto en un Mundial sub 20 que nos ilusionó a todos. Cesar Torres no encontró la vuelta para los cambios de la albiceleste y finalmente con un doble 9 Silvetti acertó al arco y marcó el único gol del encuentro.
En el partido del tercer puesto Colombia enfrentará a Francia que no pudo superar a Marruecos en la otra semifinal y perdió en la definición desde el punto penal. Un equipo francés que sorprendió metiéndose hasta semifinales después de una fase de grupos realmente floja.
Así llega Francia
La selección francesa después de una fase de grupos realmente complicada logró imponerse a Noruega en los cuartos de final para después caer con Marruecos en semifinales. La selección que no tiene a muchas figuras porque sus equipos no los prestaron ha mostrado un juego sobre todo reactivo, esperando, aguantando y saliendo con velocidad para aprovechar la velocidad de sus jugadores en la banda.
