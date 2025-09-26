Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 17:46
¿Cuántos equipos de Sudamérica van al Mundial Sub 20?
La Copa del Mundo juvenil se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.
Chile será el país anfitrión de la edición 2025 del Campeonato Mundial sub 20, país en el cual se pondrán cita 24 selecciones repartidas en seis grupos de cuatro equipos cada uno para avanzar a octavos de final.
De esas 24 selecciones participantes, habrá cinco de Conmebol, pues fuera de Chile -que ganó el derecho a participar por ser la sede- hubo cuatro equipos que clasificaron vía Sudamericana sub 20, disputado a inicio de año.
¿Cuáles son las selecciones Conmebol en el Mundial sub 20?
Además de Chile, las selecciones suramericanas que disputarán al Copa del Mundo sub 20 2025 son Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia. No habrá cruces entre equipos Conmebol en la fase de grupos.
Justo en el orden mencionado en líneas anteriores se ubicaron las selecciones en el Sudamericana sub 20, pues Brasil fue campeón, seguido por Argentina, Colombia y Paraguay; Chile, la anfitriona, fue última en fase de grupos.
Grupos de las selecciones Conmebol en el Mundial sub 20
Chile se ubicó en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto. Paraguay hace parte del B con Corea del Sur, Ucrania y Panamá. Brasil, por la zona C, se enfrentará con México, Marruecos y España. Argentina, por el D será rival de Cuba, Australia e Italia. Colombia, en la zona F se medirá con Nigeria, Noruega y Arabia Saudí.
Formato del Mundial sub 20
Sobre el formato, es pertinente tener en cuenta que a octavos de final avanzarán las dos mejores selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras en el plano general, completando así 16 equipos.
En cuanto a las fechas, el Mundial sub 20 se desarrollará entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre.
Selecciones Conmebol campeonas del Mundial sub 20
Sobre el palmarés de las selecciones suramericanas, solo tres han logrado salir campeonas del mundo en la categoría sub 20: Argentina lo hizo seis veces, Brasil en cinco ocasiones y Uruguay una vez.
Fuente
Antena 2