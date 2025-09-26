¿Cuántos equipos de Sudamérica van al Mundial Sub 20?

Chile será el país anfitrión de la edición 2025 del Campeonato Mundial sub 20, país en el cual se pondrán cita 24 selecciones repartidas en seis grupos de cuatro equipos cada uno para avanzar a octavos de final.

De esas 24 selecciones participantes, habrá cinco de Conmebol, pues fuera de Chile -que ganó el derecho a participar por ser la sede- hubo cuatro equipos que clasificaron vía Sudamericana sub 20, disputado a inicio de año.

¿Cuáles son las selecciones Conmebol en el Mundial sub 20?

Además de Chile, las selecciones suramericanas que disputarán al Copa del Mundo sub 20 2025 son Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia. No habrá cruces entre equipos Conmebol en la fase de grupos.

Justo en el orden mencionado en líneas anteriores se ubicaron las selecciones en el Sudamericana sub 20, pues Brasil fue campeón, seguido por Argentina, Colombia y Paraguay; Chile, la anfitriona, fue última en fase de grupos.