Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 20:28
Definida la primera llave de semifinales del Mundial sub 20
Quedó definida la primera semifinal del Mundial sub 20.
Ya se jugaron los dos primeros partidos de cuartos de final del Mundial sub 20 y ya se conocen los primeros clasificados a semifinales. Dos partidos intensos y de buen futbol se vivieron el día de hoy con los sudamericanos como protagonistas, tras los dos partidos se conocieron 2 de los que serán las 4 selecciones que disputarán la semifinal.
Colombia ya conoció quien será su rival.
Duelo sudamericano en semifinales
Se jugó el otro partido de cuartos de final del Mundial sub 20 en donde se enfrentaron México y Argentina, los dos equipos jugaron un partido lleno de intensidad en el que la albiceleste se impuso y puso su nombre en las semifinales.
Argentina, por su parte, avanzó con paso firme: culminó la fase de grupos con puntaje perfecto tras superar a Cuba, Australia e Italia, y luego demolió a Nigeria 4-0 en octavos. En los cuartos también fue contundente: venció 2-0 a México con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti para sellar su boleto a esta instancia.
Colombia llega a semifinales con la moral por las nubes. En los cuartos de final venció 3-2 a España con un hat-trick de Neiser Villarreal, remontando un partido que parecía cuesta arriba y asegurando, de paso, una aparición histórica entre los cuatro mejores del torneo. Su recorrido hasta ahora ha estado marcado por constancia, carácter y momentos de brillantez individual, lo que lo convierte en un rival peligroso para cualquiera.
Así está el otro lado del cuadro
En la otra mitad del cuadro del Mundial Sub 20, las semifinales saldrán de los ganadores de los cruces Estados Unidos vs Marruecos y Noruega vs Francia.
Estados Unidos parte como favorito ante Marruecos, gracias a su rendimiento sólido hasta ahora, aunque los africanos han sorprendido y podrían complicar. Al otro lado, Francia llega con historia en estos torneos y es favorito frente a Noruega, aunque los nórdicos han mostrado resiliencia. El que logre imponerse en cada llave será el rival que espera al ganador del duelo entre Colombia y Argentina en la final.
Fuente
Antena 2