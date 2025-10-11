Definida la primera llave de semifinales del Mundial sub 20

Duelo sudamericano en semifinales

Se jugó el otro partido de cuartos de final del Mundial sub 20 en donde se enfrentaron México y Argentina, los dos equipos jugaron un partido lleno de intensidad en el que la albiceleste se impuso y puso su nombre en las semifinales.

Argentina, por su parte, avanzó con paso firme: culminó la fase de grupos con puntaje perfecto tras superar a Cuba, Australia e Italia, y luego demolió a Nigeria 4-0 en octavos. En los cuartos también fue contundente: venció 2-0 a México con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti para sellar su boleto a esta instancia.

Colombia llega a semifinales con la moral por las nubes. En los cuartos de final venció 3-2 a España con un hat-trick de Neiser Villarreal, remontando un partido que parecía cuesta arriba y asegurando, de paso, una aparición histórica entre los cuatro mejores del torneo. Su recorrido hasta ahora ha estado marcado por constancia, carácter y momentos de brillantez individual, lo que lo convierte en un rival peligroso para cualquiera.