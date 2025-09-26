¿Dónde se jugará el sub 20 2025?

Chile, anfitrión de la edición 2025

La FIFA volvió a confiar en Chile para organizar el Mundial Sub 20, un país que ya había recibido la competencia en 1987. El regreso del torneo a territorio chileno se interpreta como un reconocimiento a su tradición futbolera, la pasión de su hinchada y la infraestructura deportiva que ha desarrollado en los últimos años. Para el público local, será una oportunidad única de ver de cerca a jóvenes talentos que en poco tiempo podrían convertirse en protagonistas de las grandes ligas y de las selecciones absolutas.

Además, este evento representa un impulso importante para la proyección internacional de Chile. El Sub 20 no solo es un espectáculo deportivo, también es una vitrina cultural y turística que atraerá visitantes de distintos rincones del mundo. Hoteles, restaurantes y comercios esperan un aumento de actividad en estas semanas, consolidando al torneo como una fiesta que trasciende el fútbol.