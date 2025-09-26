Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 14:53
¿Dónde se jugará el sub 20 2025?
El Mundial sub 20 llega con la selección Colombia y las mejores promesas del futbol mundial.
La espera terminó. Mañana, 27 de septiembre de 2025, arranca en Chile el Mundial Sub 20 de la FIFA, un torneo que durante casi un mes pondrá en escena a las mejores promesas del fútbol internacional. Con 24 selecciones en competencia y millones de miradas puestas en el país anfitrión, la cita promete emociones, goles y la aparición de nuevas estrellas que buscarán dejar su huella en la historia.
Chile, anfitrión de la edición 2025
La FIFA volvió a confiar en Chile para organizar el Mundial Sub 20, un país que ya había recibido la competencia en 1987. El regreso del torneo a territorio chileno se interpreta como un reconocimiento a su tradición futbolera, la pasión de su hinchada y la infraestructura deportiva que ha desarrollado en los últimos años. Para el público local, será una oportunidad única de ver de cerca a jóvenes talentos que en poco tiempo podrían convertirse en protagonistas de las grandes ligas y de las selecciones absolutas.
Además, este evento representa un impulso importante para la proyección internacional de Chile. El Sub 20 no solo es un espectáculo deportivo, también es una vitrina cultural y turística que atraerá visitantes de distintos rincones del mundo. Hoteles, restaurantes y comercios esperan un aumento de actividad en estas semanas, consolidando al torneo como una fiesta que trasciende el fútbol.
Ciudades y estadios que vivirán el Mundial
El Mundial Sub 20 2025 se disputará en cuatro ciudades. Santiago será el epicentro del torneo con el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, donde se jugará el partido inaugural, las fases decisivas y la gran final. En Valparaíso, el Estadio Elías Figueroa Brander abrirá sus puertas para partidos de fase de grupos, mientras que en Rancagua, el Estadio El Teniente será escenario de encuentros destacados. Por último, Talca también tendrá su protagonismo con el Estadio Fiscal, que aportará un ambiente cercano y vibrante.
La elección de estas sedes responde a una estrategia de descentralización, buscando que la fiesta del fútbol no se concentre únicamente en la capital. De esta manera, el torneo permitirá que distintas regiones disfruten del espectáculo, acercando a más aficionados a un evento de talla mundial.
Fuente
Antena 2