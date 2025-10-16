DT de Argentina no se guardó nada con Colombia: “Dificilísimo, pero justo”

Terminó la ilusión de la Selección Colombia Sub-20 que soñaba con instalarse en la final del Mundial. Un solitario tanto de Mateo Silvetti fue suficiente para dejar a los colombianos en la definición del tercer y cuarto puesto en donde enfrentará a Francia en dicha instancia.

Argentina sufrió bastante con atajadas de Santino Barbi que aguantó lo que más pudo para mantener su arco en ceros y llevar el juego a un momento crítico con una prórroga que se acercaba. La ‘Albiceleste’ pegó y se llevó la clasificación para la final.

El segundo tiempo de Argentina fue mucho más ordenado sin dejar a Colombia con oportunidades de muchas opciones. Además, todo se vino abajo por el tanto argentino y por la expulsión de Jhon Rentería. Diego Placente analizó la victoria y destacó a Colombia como un difícil y complicado rival.

“DIFICILÍSIMO, PERO CREO QUE LA VICTORIA FUE JUSTA”; DIEGO PLACENTE TRAS SUPERAR A COLOMBIA

La Selección Colombia se midió por tercera ocasión con los argentinos en este 2025. Los primeros dos encuentros se dieron en el Sudamericano de la categoría cuando empataron y cayeron los colombianos por la mínima diferencia. En el Mundial Sub-20 fue parejo y se definió por detalles.

Diego Placente afirmó que se encontró con un complicado rival, “dificilísimo. Los dos partidos del Sudamericano habían sido iguales: se desequilibraron solamente por individualidades. El primer tiempo nos costó un montón; en el segundo, ellos bajaron un poco el ritmo y empezamos a encontrar mucho más fútbol. Nos encontró mejor parados y creo que fuimos justos ganadores".

Por su parte, habló de lo que fue el funcionamiento del seleccionado para sacar adelante el compromiso y sellar la clasificación para la final del Mundial Sub-20. Además, afirmó que le sirvió el ingreso de Mateo Silvetti, autor del único gol, “a veces pensamos un sistema y a veces sale, y a veces no. En el entretiempo se trata de ajustar, y si tenés jugadores que te permiten cambiar el sistema o alguna situación, te solucionan los problemas".

LA CÁBALA QUE AYUDA A ARGENTINA EN EL MUNDIAL SUB-20

Después del compromiso, el extremo de Argentina, Gianluca Prestianni, que brindó un partidazo contra Colombia destacó que a la ‘Albiceleste’ le ha servido tener a un estadio, en su mayoría apoyando a la otra selección. En la final podría ser igual, pues, aunque el Mundial se está jugando en Chile, Marruecos ha llevado a varios seguidores.

En ese sentido, el jugador del Benfica y compañero de Richard Ríos en el conjunto portugués sentenció que ya lo tienen como un hecho que les trae suerte, “que siga en contra (el público en el estadio) que parece que es cábala, así que vamos a la final con todo”.