DT de Colombia confirmó si Néiser Villarreal va o no al Mundial sub 20

César Torres, entrenador de la Selección Colombia sub 20, ultima detalles para la participación de la Tricolor en el Mundial que se disputará en Chile, y en 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y Win Sports dio detalles. El seleccionador tocó temas puntales.

Una de las preguntas fue acerca de Néiser Villarreal, futbolista de Millonarios, quien se desempeña como delantero y viene de ser una de las figuras de la Selección Colombia en el Sudamericano sub 20. Dado que tiene poca continuidad en el Embajador, se puso en duda su convocatoria al Mundial.

Selección Colombia sub 20: César Torres habló sobre Néiser Villarreal

Al respecto, César Torres comentó que Néiser Villarreal viene lesionado, pero "según los tiempos y lo planificado por el departamento médico, va a estar para el primer partido, aunque no sé si como titular", confirmando que el delantero sí irá al Mundial sub 20.

Además, el DT de la Colombia juvenil manifestó que Villarreal "está en su última fase de recuperación", y posteriormente afirmó que el jugador "es un atleta". Se espera que vuelva a figurar como lo hizo en el Sudamericano.