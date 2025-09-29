DT de Colombia no salió del todo feliz con su debut en Mundial Sub 20

La Selección Colombia hizo su debut oficial en el Mundial Sub 20 con una sufrida victoria sobre Arabia Saudita, ya que se logró llevar los tres puntos pero solo hasta el minuto 64 tras una solitaria anotación de Óscar Perea.

Además, Colombia se salvó de que se repartieran los puntos en el Estadio Fiscal de Talca tras un gol convertido por parte de Thamer Al-Khaibarr, pero el cual fue anulado por un supuesto fuera de lugar. César Torres comanda el Grupo F con tres unidades, pero aún así no salió del todo contento con el rendimiento de los jugadores y confesó que hay mucho por mejorar.

César Torres fue contundente tras la victoria de Colombia en el Mundial Sub 20

Colombia llega a esta nueva edición del certamen mundialista siendo firme candidata a estar en las instancias finales de la competencia y luchar por el título. Cuenta con una plantilla de jugadores de gran categoría que brillan a nivel internacional e internacional, pero todavía sigue haciendo falta varios factores por ajustar.

La 'tricolor' tuvo bastante tiempo de preparación en el que se mostró sólida, en especial durante los partidos amistosos en los cuales salió victorioso contra Venezuela y México. En el duelo del debut en el Mundial contra Arabia Saudita se mostró irregular, un tanto inseguro y con falta de efectividad, factores que recalcó César Torres y que admite hay que empezar a corregir si quiere llegar lejos en el torneo.