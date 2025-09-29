Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 21:53
DT de Colombia no salió del todo feliz con su debut en Mundial Sub 20
César Torres no se guardó nada tras el debut ante Arabia en el Mundial Sub 20.
La Selección Colombia hizo su debut oficial en el Mundial Sub 20 con una sufrida victoria sobre Arabia Saudita, ya que se logró llevar los tres puntos pero solo hasta el minuto 64 tras una solitaria anotación de Óscar Perea.
Además, Colombia se salvó de que se repartieran los puntos en el Estadio Fiscal de Talca tras un gol convertido por parte de Thamer Al-Khaibarr, pero el cual fue anulado por un supuesto fuera de lugar. César Torres comanda el Grupo F con tres unidades, pero aún así no salió del todo contento con el rendimiento de los jugadores y confesó que hay mucho por mejorar.
Le puede interesar: Aplastante goleada en el Mundial sub 20; candidata se desató con un 9-1
César Torres fue contundente tras la victoria de Colombia en el Mundial Sub 20
Colombia llega a esta nueva edición del certamen mundialista siendo firme candidata a estar en las instancias finales de la competencia y luchar por el título. Cuenta con una plantilla de jugadores de gran categoría que brillan a nivel internacional e internacional, pero todavía sigue haciendo falta varios factores por ajustar.
La 'tricolor' tuvo bastante tiempo de preparación en el que se mostró sólida, en especial durante los partidos amistosos en los cuales salió victorioso contra Venezuela y México. En el duelo del debut en el Mundial contra Arabia Saudita se mostró irregular, un tanto inseguro y con falta de efectividad, factores que recalcó César Torres y que admite hay que empezar a corregir si quiere llegar lejos en el torneo.
"Era un partido gravísimo con un rival bravo. Fuimos justos ganadores, pero tenemos que mejorar algunos momentos para elaborar más, tener más calidad en la definición, ganar más la pelota y debemos competir desde el inicio, porque al principio no lo estábamos haciendo. Lo importante fue que mantuvimos el arco en cero, el partido fue bravo y le doy reconocimiento a Arabia".
🎥 "Era un partido bravo, hay mucho por mejorar, necesitamos a todos los jugadores" César Torres, director técnico de la Selección Colombia Masculina Sub 20.🎙️🗣️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/cltKuFmvO6— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 30, 2025
En otras noticias: ¿EL FÚTBOL ECUATORIANO ES MEJOR QUE EL COLOMBIANO?
Lea también: Colombia dice presente en el Mundial Sub 20 con golazo de Óscar Perea
Próximo partido de Colombia en el Mundial Sub 20
El siguiente reto de César Torres al mando de la 'tricolor' se llevará a cabo el jueves 2 de octubre cuando se enfrente a la Selección de Noruega, la cual venció por la mínima diferencia a Nigeria, en el Estadio Fiscal de Talca sobre las 15:00 hora Colombia.
Fuente
Antena 2