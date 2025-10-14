DT de selección Colombia sub 20 tendría pretendientes para el futuro

Colombia, Estados Unidos y Arabia

El entrenador ha logrado consolidar un grupo competitivo, con una identidad clara y una base de jugadores que promete mucho para el futuro del fútbol colombiano. Bajo su mando, el equipo juvenil ha mostrado solidez, orden táctico y sobre todo, una idea de juego moderna que no ha pasado desapercibida.

Fuentes señalan que algunos clubes del fútbol colombiano ya estarían sondeando la posibilidad de ficharlo, aunque por ahora no hay nada oficial. Además dicen que habría despertado el interés de Estados Unidos y Arabia. Torres, por su parte, sigue enfocado en el proceso con la sub 20, preparando lo que serán los partidos finales del Mundial sub 20.