Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 20:17
DT de selección Colombia sub 20 tendría pretendientes para el futuro
El entrenador ha hecho un gran Mundial sub 20 con la selección.
Cada vez que una selección muestra buenos resultados, es normal que los ojos del fútbol empiecen a fijarse en sus protagonistas. Y eso es justamente lo que está pasando con César Torres, el técnico de la Selección Colombia sub 20, quien, según versiones recientes, tendría equipos interesados en contar con sus servicios.
Colombia, Estados Unidos y Arabia
El entrenador ha logrado consolidar un grupo competitivo, con una identidad clara y una base de jugadores que promete mucho para el futuro del fútbol colombiano. Bajo su mando, el equipo juvenil ha mostrado solidez, orden táctico y sobre todo, una idea de juego moderna que no ha pasado desapercibida.
Fuentes señalan que algunos clubes del fútbol colombiano ya estarían sondeando la posibilidad de ficharlo, aunque por ahora no hay nada oficial. Además dicen que habría despertado el interés de Estados Unidos y Arabia. Torres, por su parte, sigue enfocado en el proceso con la sub 20, preparando lo que serán los partidos finales del Mundial sub 20.
Un técnico en crecimiento
Desde su llegada al combinado nacional, César Torres se ha ganado el respeto del entorno gracias a su estilo cercano con los jugadores y su capacidad para potenciar el talento joven. Su perfil encaja con el nuevo proyecto de selecciones menores que busca fortalecer la base del fútbol colombiano.
Mientras tanto, la Federación Colombiana de Fútbol confía en mantenerlo al frente del proceso, aunque sabe que su buen desempeño lo ha puesto en el radar de varios equipos. Por ahora, solo queda esperar si las propuestas se concretan o si el técnico seguirá apostando por el crecimiento de una generación que promete grandes cosas para el país.
Fuente
Antena 2