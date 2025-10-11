Duro golpe para Colombia, Jordan Barrera salió lesionado al minuto 42

Desafortunado momento para Colombia

En una jugada aislada el volante se lesionó solo, la situación empeoró al verlo salir llorando, no se sabe si por la gravedad de la lesión o por el sentimiento de quedar afuera del Mundial. El jugador no pudo continuar y Colombia tuvo que quemar una de sus ventanas de cambio porque ni siquiera pudo aguantar los últimos minutos. Recordemos que el jugador se perdió el segundo partido por molestias físicas.