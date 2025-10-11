Cargando contenido

Duro golpe para Colombia, Jordan Barrera salió lesionado al minuto 42
AFP
Mundial Sub 20
Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 15:56

El que seguramente es el mejor jugador de la selección tuvo que salir sustituido antes de terminar el primer tiempo.

Cuando transcurría el minuto 42 del partido de cuartos de final entre Colombia y España sub 20, el volante Jordan Barrera tuvo que salir sustituido por una lesión. El volante colombiano que venía siendo el jugador más importante de la selección se tiró al piso y no pudo continuar, salió entre lágrimas.

Desafortunado momento para Colombia

En una jugada aislada el volante se lesionó solo, la situación empeoró al verlo salir llorando, no se sabe si por la gravedad de la lesión o por el sentimiento de quedar afuera del Mundial. El jugador no pudo continuar y Colombia tuvo que quemar una de sus ventanas de cambio porque ni siquiera pudo aguantar los últimos minutos. Recordemos que el jugador se perdió el segundo partido por molestias físicas. 

