El calendario de la Selección Colombia Sub 20 en el Mundial

Queda apenas días para que el Mundial Sub-20 tome protagonismo. El turno llegó para las jóvenes estrellas que le darán muchas ilusiones a las selecciones absolutas, dado que habrá un cambio generacional grande, por lo menos en los seleccionados de CONMEBOL, especialmente en Chile que, para las Eliminatorias de 2030 necesitarán de nuevos jugadores para volver a una cita orbital.

Para este Mundial, la Selección Colombia espera llegar a las instancias finales, pero antes, tendrán que lidiar con Arabia Saudita que será su primer rival, luego enfrentará a Noruega y cerrará la fase de grupos contra Nigeria para definir la posibilidad de sellar la clasificación para los octavos de final.

César Torres lanzó la convocatoria hace unos días con figuras como Jordan Barrera, Óscar Perea, Neiser Villarreal, Emilio Aristizábal, entre otros referentes que buscarán pasar por lo menos la primera ronda y esperar rivales en octavos de final y en las siguientes instancias.

EL CAMINO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL MUNDIAL DE CHILE SUB-20

Chile será la sede del Mundial y todo arrancará el sábado 27 de septiembre con el estreno de la ‘Rojita’ ante Nueva Zelanda. Colombia, por su parte se medirá contra Arabia Saudita el lunes 29 de ese mismo mes, luego deberá medirse con Noruega y terminará contra Nigeria.

En ese sentido, la ruta de Colombia arrancará el lunes 29 de septiembre a partir de las 6 de la tarde. En octubre tendrán salida el jueves 2 a las 3 de la tarde, y su último encuentro de la fase de grupos será el domingo 5 a las 6 de la tarde, todo esto en horario colombiano.

La sede de Colombia durante este Mundial será en Talca, Chile en esta fase de grupos a la espera de definir su suerte en las siguientes rondas. Arabia Saudita, Noruega y Nigeria serán los primeros rivales a la espera de dar el golpe en los octavos de final.

¿CÓMO SERÁ SU CALENDARIO EN CASO DE PASAR LA FASE DE GRUPOS?

Colombia jugará desde el 29 de septiembre al 5 de octubre la fase de grupos. En caso de sellar la clasificación para los octavos de final, su partido en esta fase será entre el martes 7 al jueves 9 a la espera de definir su rival, fecha y hora.

Si Colombia sigue pasando fases y clasifica a los cuartos de final, los dirigidos por César Torres esperarán rivales en esta instancia, pero su partido estaría programado entre el sábado 11 o domingo 12 de octubre. Luego vendrán las semifinales a disputarse el viernes 15 de octubre. En caso de instalarse al tercer puesto o a la final, jugarían el sábado 18 por el podio o el domingo 19 por el título.