El colombiano más joven en jugar un Mundial Sub 20: está en importante ranking

Todo parece estar listo para el Mundial de la categoría Sub-20. El turno de los jugadores jóvenes dará de qué hablar en busca de definir la nueva generación de cada país que en un futuro cercano estará peleando títulos en las selecciones absolutas. El sábado 27 de septiembre arrancarán las emociones de las nuevas estrellas con cuatro compromisos.

Por su parte, el debut de la Selección Colombia será el lunes 29 de septiembre enfrentando a su similar de Arabia Saudita por el Grupo F en donde también se verán las caras contra Noruega y Nigeria para cerrar la fase de grupos y sellar la clasificación para los octavos de final.

Infortunadamente, las últimas ediciones de la Selección Colombia Sub-20 en los mundiales no ha sido destacada. No han podido pasar los cuartos de final y la consigna ahora será superar esa fase, así como lo hicieron en 2003 cuando la ‘Tricolor’ quedó tercera en la Copa del Mundo.

Aunque todavía no ha habido la oportunidad de ir por un título en el Mundial de la categoría, la Selección Colombia cuenta con un gran reconocimiento en la edición de Australia 1993 con el jugador que hasta ahora es el más joven en disputar el certamen mundialista con el combinado colombiano. Se trata de Juan Carlos Quintero.

JUAN CARLOS QUINTERO EN EL TOP 5 DE JUGADORES MÁS JÓVENES EN JUGAR UN MUNDIAL SUB-20

Adelantados a su edad, Juan Carlos Quintero, volante antioqueño que vistió las camisetas de Santa Fe, Medellín, Junior y Millonarios, entre otros, logró debutar en una Copa del Mundo con apenas 15 años y 13 días cuando jugó en la derrota de Colombia contra Australia, que fungió como anfitriona.

Quintero nació el 20 de febrero de 1978 y con apenas 15 años ya estaba jugando una edición del Mundial Sub-20. De hecho, en esa época ni siquiera había debutado como jugador profesional, dado que apenas sumó sus primeros minutos con Envigado en 1998.

Con 15 años y 13 días, Juan Carlos Quintero se metió en los libros de historia, solo superado por Peter Ogaba, Freddy Adu, Attila Horváth y Ángel Martínez, cada uno tenía 14 años adelantándose a la edad, puesto que jugaron con seis años menos que el límite del Mundial.

Sin duda alguna, esto habla muy bien de la carrera de cada uno de los jugadores y el quinto puesto de Juan Carlos Quintero seguirá por lo menos en esta edición, dado que no hay nadie menor de 16 años en participación.

UN SUDAMERICANO SUPERA A JUAN CARLOS QUINTERO COMO MÁS JOVEN EN PARTICIPAR EN UN MUNDIAL

La lista de los primeros cinco jugadores más jóvenes en la historia del Mundial Sub-20 tiene a Peter Ogaba de Nigeria, Freddy Adu de Estados Unidos, Attila Horváth de Hungría y Ángel Martínez de Paraguay que superaron a Juan Carlos Quintero en ese escalafón.

En ese sentido, el mediocentro colombiano es superado por un sudamericano. Ángel Martínez disputó el Mundial de 2003 con 14 años, 7 meses y 16 días. Solo tres meses menos que Quintero cuando en su momento jugó la Copa del Mundo de 1993.