El Mundial sub 20 no tendrá VAR y la FIFA aplicará otro sistema en los partidos

Cada vez falta menos tiempo para que de inicio la edición 2025 del Mundial Sub-20 de la FIFA, certamen que se llevará a cabo en territorio chileno con 24 selecciones participantes, entre ellas, el equipo de Colombia.

Será la segunda vez en la historia que este campeonato se realice en Chile (luego de la edición de 1987), competencia que recordemos tiene a la Selección Argentina como máximo ganador con 6 títulos, mientras que el combinado uruguayo es el más reciente campeón tras coronarse por primera vez en la edición disputada en 2023.

