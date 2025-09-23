Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 15:03
El Mundial sub 20 no tendrá VAR y la FIFA aplicará otro sistema en los partidos
La cita orbital se llevará a cabo en Chile a partir del próximo 27 de septiembre.
Cada vez falta menos tiempo para que de inicio la edición 2025 del Mundial Sub-20 de la FIFA, certamen que se llevará a cabo en territorio chileno con 24 selecciones participantes, entre ellas, el equipo de Colombia.
Será la segunda vez en la historia que este campeonato se realice en Chile (luego de la edición de 1987), competencia que recordemos tiene a la Selección Argentina como máximo ganador con 6 títulos, mientras que el combinado uruguayo es el más reciente campeón tras coronarse por primera vez en la edición disputada en 2023.
El Mundial Sub-20 no tendrá VAR; se utilizará el FVS
Una nueva competencia de la FIFA está a punto de comenzar y el organismo que regula el fútbol mundial quiere que todo salga lo mejor posible, por eso, buscando agilizar el juego y reducir costos en la implementación del VAR (Video Assistant Referee), se aplicará el FVS (Football Video Support).
Se trata de una tecnología que ya se había utilizado en el pasado Mundial Femenino Sub-20 que se llevó a cabo en Colombia y que resultó ser exitoso, por eso, la FIFA lo tendrá a disposición para el próximo Mundial Sub-20 para evidenciar su eficacia y de ser beneficioso aplicarlo a torneos de categorías mayores.
¿Qué es el FVS y cómo funciona?
Cuando un equipo tenga dudas de una jugada y quiera revisarla (tales como goles, penales, tarjetas rojas directas, etc..), el director técnico deberá mostrar una tarjeta verde al cuarto árbitro inmediatamente después de la acción para que el juez central confirme o cambie su decisión tras observar la jugada en una pantalla.
Cada selección tendrá la oportunidad de mostrar esta tarjeta verde solamente dos veces durante el partido, sin embargo, si el pedido resulta exitoso, el equipo conservará la tarjeta verde con la que solicitó la revisión.
“Es fundamental que los árbitros tengan la oportunidad de participar en torneos con las estrellas del futuro y que podamos realizar más pruebas del FVS, que hasta la fecha ha sido todo un éxito”, aseguró Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros en la FIFA.
