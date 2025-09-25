El Mundial sub 20 una fábrica de leyendas: Estas han sido algunas de las más importantes

Estrellas que brillaron en el Mundial Sub 20 y conquistaron el mundo

El mundial sub 20 es la oportunidad perfecta para conocer a jovenes estrellas que terminarán dominando el mundo del futbol, por ejemplo cuando se disputó acá en Colombia tuvimos jugadores como Salah, Griezmann o el mismo James.

Estos han sido las estrellas de un mundial sub 20 que terminaron siendo estrellas mundiales:

Diego Maradona – Japón 1979

Con apenas 18 años, Maradona fue la gran figura del campeonato ganado por Argentina. Su desequilibrio, visión de juego y liderazgo marcaron la diferencia en un torneo donde mostró al mundo que estaba listo para ser leyenda.

Lionel Messi – Países Bajos 2005

Argentina repitió gloria y lo hizo de la mano de Messi, quien fue Balón de Oro y Bota de Oro del Mundial. Sus goles y asistencias en momentos clave anunciaban la llegada de un futbolista destinado a marcar época.

Sergio “Kun” Agüero – Canadá 2007

Dos años después, otra joya argentina fue protagonista. Agüero lideró a su selección al título, siendo el máximo goleador y mejor jugador del torneo. Aquella actuación lo catapultó hacia una carrera brillante en Europa.

Paul Pogba – Turquía 2013

En un equipo francés lleno de talento, Pogba se erigió como líder del mediocampo y fue elegido Balón de Oro del Mundial. Su despliegue físico y calidad técnica confirmaron que estaba listo para el salto al más alto nivel.

Oscar – Colombia 2011

El brasileño se encargó de brillar con luz propia en la final ante Portugal, donde anotó un histórico hat-trick. A partir de ese momento se consolidó como una de las jóvenes promesas más fuertes de Brasil en la década.

Erling Haaland – Polonia 2019

Aunque Noruega no trascendió en el torneo, Haaland dejó su huella con un récord difícil de igualar: marcó nueve goles en un solo partido frente a Honduras. Una muestra temprana de su voracidad goleadora.