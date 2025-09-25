Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 16:08
El Mundial sub 20 una fábrica de leyendas: Estas han sido algunas de las más importantes
El Mundial sub 20 está a punto de empezar, estas son algunas de las estrellas que se destacaron en sus ediciones.
El Mundial Sub 20 siempre ha sido una vitrina para las jóvenes promesas que más tarde se convierten en figuras mundiales. A lo largo de su historia, este torneo ha revelado talentos que pasaron de prometer en juveniles a escribir páginas doradas en el fútbol profesional.
Por este tipo de jugadores hay que estar muy pendientes del campeonato que se jugará desde esta semana en Chile.
Estrellas que brillaron en el Mundial Sub 20 y conquistaron el mundo
El mundial sub 20 es la oportunidad perfecta para conocer a jovenes estrellas que terminarán dominando el mundo del futbol, por ejemplo cuando se disputó acá en Colombia tuvimos jugadores como Salah, Griezmann o el mismo James.
Estos han sido las estrellas de un mundial sub 20 que terminaron siendo estrellas mundiales:
Diego Maradona – Japón 1979
Con apenas 18 años, Maradona fue la gran figura del campeonato ganado por Argentina. Su desequilibrio, visión de juego y liderazgo marcaron la diferencia en un torneo donde mostró al mundo que estaba listo para ser leyenda.
Lionel Messi – Países Bajos 2005
Argentina repitió gloria y lo hizo de la mano de Messi, quien fue Balón de Oro y Bota de Oro del Mundial. Sus goles y asistencias en momentos clave anunciaban la llegada de un futbolista destinado a marcar época.
Sergio “Kun” Agüero – Canadá 2007
Dos años después, otra joya argentina fue protagonista. Agüero lideró a su selección al título, siendo el máximo goleador y mejor jugador del torneo. Aquella actuación lo catapultó hacia una carrera brillante en Europa.
Paul Pogba – Turquía 2013
En un equipo francés lleno de talento, Pogba se erigió como líder del mediocampo y fue elegido Balón de Oro del Mundial. Su despliegue físico y calidad técnica confirmaron que estaba listo para el salto al más alto nivel.
Oscar – Colombia 2011
El brasileño se encargó de brillar con luz propia en la final ante Portugal, donde anotó un histórico hat-trick. A partir de ese momento se consolidó como una de las jóvenes promesas más fuertes de Brasil en la década.
Erling Haaland – Polonia 2019
Aunque Noruega no trascendió en el torneo, Haaland dejó su huella con un récord difícil de igualar: marcó nueve goles en un solo partido frente a Honduras. Una muestra temprana de su voracidad goleadora.
"Nunca me divertí tanto en una cancha": cuando Maradona brilló en Japón y se coronó campeón del #U20WC. 🇦🇷💫— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 25, 2025
¡Faltan 2️⃣ días para el comienzo de Chile 2025!
El Mundial Sub-20, una fábrica de leyendas
El Mundial Sub-20 ha demostrado ser mucho más que un torneo juvenil: es el escenario donde el futuro del fútbol empieza a escribirse. Allí, figuras como Maradona, Messi o Haaland dejaron señales tempranas de lo que serían en el profesionalismo. Aunque no todos los que brillan logran consolidarse en la élite, la historia confirma que este campeonato es una auténtica fábrica de leyendas, capaz de anticipar a las próximas estrellas que conquistarán el mundo.
