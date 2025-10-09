En México se burlan de Argentina para el Mundial Sub 20: “Paliza vamos a dar”

Poco a poco los cuartos de final y las fases finales del Mundial Sub-20 vienen tomando forma. Este miércoles 8 de octubre se confirmaron los primeros cruces de esta instancia que puede llevar a zonas del podio en la Copa del Mundo de la categoría. México, que viene de eliminar a la selección local de Chile, tendrá un duro rival como lo es Argentina.

Los mexicanos cuentan con una de las grandes figuras, no solo del Mundial, sino de la selección de mayores como lo es Gilberto Mora. El mediocampista suma tres goles y una asistencia en estos cuatro partidos disputados. Argentina también cuenta con figuras como Alejo Sarco con cuatro anotaciones o Maher Carrizo. No será un partido sencillo para ninguno de los dos países.

Sin embargo, después de las goleadas de México contra Chile y de Argentina frente a Nigeria, desde suelo mexicano ven con facilidad el partido, y, hasta se animaron a pronosticar una “paliza” de la ‘Tri’ para sellar la clasificación a las semifinales.

LA PALIZA QUE VISUALIZAN EN MÉXICO

Todo esto de la victoria holgada de México salió a relucir después de que el YouTuber mexicano, Mike Máquina del Mal, quien afirmó en redes sociales, “hubiera perdido hoy y se ahorraban la pitiza (paliza) que les vamos a dar el sábado”.

Además de esas palabras de Mike Máquina del Mal, otros usuarios se unieron a la discusión. Las respuestas no se hicieron esperar y todo indica que México se llevaría la clasificación para la semifinal, “creo que sí se le puede ganar, México ha demostrado que trae buen nivel y en juvenil somos mejores”.

Otro de los comentarios hizo alusión nada más ni nada menos que a Lionel Messi, que, poco o nada tiene que ver con esta Sub-20. Sin embargo, como es el jugador más importante de Argentina actualmente, sale en la discusión. “Es la hora de callarle la boca al boludo de Messi”, fueron las palabras de un hincha.

MÉXICO VS ARGENTINA, UN PARTIDAZO QUE PODRÍA DEFINIR EL PODIO

Este partido debe verse con lupa, dado que se asoma un partidazo entre dos selecciones invictas. Desde la fase de grupos, Argentina parece tener la ventaja, dado que tienen puntaje perfecto desde el arranque mundialista. México tampoco ha perdido, pero ha empatado en una que otra salida.

Sin duda alguna, este encuentro tendrá mucho que ver con la posibilidad de que México o Argentina sean finalistas del Mundial. Son selecciones que han goleado en los octavos de final y que tienen un recorrido similar para llegar a esta instancia del torneo.

Lejos de una paliza como afirman en México, se espera que el juego sea muy parejo con dos selecciones candidatas y favoritas en temas de público en este Mundial Sub-20. Una final anticipada por como llegan ambas selecciones para este choque de cuartos de final.